Para los amantes de las verduras esta receta de romanescu salteado con toque de limón es un plato que no puede faltar. Se trata de una comida deliciosa que podemos servir como guarnición o como una cena ligera. El romanescu es una variedad de la coliflor italiana con una gran cantidad de beneficios para la salud. Si lo incluimos en nuestro menú podremos gozar de cada uno de sus nutrientes. La preparación de esta receta es muy sencilla, no nos llevará mucho tiempo. Por otro lado, es una buena opción si queremos variar nuestras guarniciones para no aburrirnos.

El romanescu destaca por ser anticolesterol, esto se debe a su contenido en fibra que permite controlar los niveles de esta sustancia. También es rico en vitamina C, que es importante para prevenir la anemia. Tiene propiedades depurativas y diuréticas que benefician a los riñones. Además, según estudios es cardiosaludable y protege al cerebro contra ciertas enfermedades degenerativas.

Por otro lado, el limón es un fruto acido que tiene un alto contenido en antioxidantes que benefician al corazón. Limpia las arterias y purifica la sangre facilitando la eliminación de los desechos. Es rico en potasio, que ayuda a controlar la presión arterial. Posee propiedades antivirales y antibióticas, fortalece el sistema inmune y mejora las enfermedades respiratorias.

Ingredientes: