Recetas Crock Pot: platos fáciles y sabrosos en olla lenta

La Crock Pot lleva años ganando espacio en muchas cocinas y tiene bastante sentido. Permite cocinar despacio, sin prisas y casi sin estar pendiente del fuego. Metes los ingredientes, ajustas el tiempo y la olla hace el resto. Para mucha gente que trabaja fuera de casa o simplemente no quiere complicarse demasiado entre semana, termina siendo una solución comodísima.

Lo curioso es que la cocina lenta no tiene nada de moderna realmente. Se parece bastante a esos guisos tradicionales que antes pasaban horas al fuego. Solo que ahora el proceso resulta mucho más práctico y controlado.

Carnes melosas, guisos con sabor profundo, caldos potentes… Ahí es donde una Crock Pot marca diferencia.

Por qué la olla lenta cambia tanto algunas recetas

La principal ventaja de la Crock Pot está en la cocción lenta y constante. Las temperaturas suaves permiten que carnes más duras queden tiernas sin necesidad de técnicas complicadas. Y el sabor cambia bastante. Los ingredientes tienen tiempo de mezclarse de verdad.

Por eso los guisos funcionan especialmente bien aquí. No es casualidad.

Otra cosa interesante es que se necesita menos atención. Puedes dejar la comida cocinándose mientras trabajas, haces otras tareas o simplemente descansas. Eso en el día a día se agradece muchísimo.

Carrilleras de cerdo en olla lenta: una receta que siempre queda bien

Si hay un plato que demuestra lo bien que funciona la cocción lenta son las carrilleras de cerdo en olla de cocción lenta. La carne queda tan tierna que prácticamente se deshace sola.

Las carrilleras necesitan tiempo para romper bien el colágeno y conseguir esa textura melosa tan característica. En una olla tradicional también salen bien, claro. Pero en Crock Pot el resultado suele quedar todavía más uniforme y jugoso.

Normalmente se preparan con vino, verduras y caldo. Algunas versiones añaden tomate, otras usan cerveza negra o incluso un toque dulce con miel. Lo bueno es que resulta bastante difícil que salgan secas.

Lomo de cerdo en olla lenta con soja y jengibre

No todo en Crock Pot tienen que ser recetas clásicas de cuchara. También los disfrutamos con ingredientes modernos, como el lomo de cerdo en olla lenta con soja y jengibre. Después de varias horas, el sabor queda mucho más integrado que en una cocción rápida.

Además, el lomo mantiene bastante bien la jugosidad si se cocina correctamente. Algo que no siempre ocurre cuando se hace al horno o a la plancha.

Guiso de ternera en olla de cocción lenta

El guiso de ternera en olla de cocción lenta es un plato muy adecuado para la Crock Pot. Y sinceramente, es fácil entender por qué. La ternera cocinada despacio gana muchísimo sabor y textura. Patatas, zanahorias, cebolla, caldo… ingredientes simples, pero que juntos terminan creando ese tipo de comida reconfortante que apetece especialmente cuando hace frío.

Hay quien dora primero la carne en sartén y quien mete todo directamente en la Crock Pot. Las dos opciones funcionan, aunque sellarla antes suele aportar un sabor más profundo.

Consejos para cocinar mejor en Crock Pot

Una de las primeras cosas que aprende casi todo el mundo es que no conviene abrir la tapa constantemente. Cada vez que se levanta, la olla pierde calor y el tiempo de cocción se alarga bastante.

También merece la pena controlar los líquidos. En la olla lenta se evapora mucho menos que en una cazuela normal, así que normalmente hace falta menos caldo del que parece.

Las especias también cambian un poco con la cocción larga. Algunas se suavizan bastante con las horas, especialmente las hierbas aromáticas.

Y algo importante: los cortes baratos de carne suelen ser precisamente los que mejor resultado dan aquí. Aguja, morcillo, carrilleras… piezas con más colágeno que terminan quedando increíblemente tiernas.