¿Se puede congelar el salmorejo? La respuesta definitiva

Congelar el salmorejo es una de las alternativas cuando hemos preparado demasiada cantidad de este delicioso plato cordobés, cuyos ingredientes principales son tomates y migas de pan, aceite de oliva y pimientos. Es una crema o sopa fría, como el gazpacho, que se disfruta sobre todo en verano, y que por esa misma característica puede dar la falsa impresión de que puede pasar mucho tiempo en la nevera sin dañarse. Y es parcialmente cierto, pues puede permanecer hasta una semana conservando todos sus atributos.

Hay quienes opinan que puede durar incluso un poco menos, y que después de cuatro días hay que descartarlo o considerar la posibilidad de congelarlo. También hay que diferenciar entre el salmorejo hecho en casa y el salmorejo comprado. El primero, al ser elaborado con ingredientes caseros de calidad, probablemente se va a conservar mucho mejor y por más tiempo que el salmorejo procesado.

Pero entonces, ¿se puede congelar el salmorejo?Sí, pero hay que seguir una serie de pasos para conservar la textura espesa y melosa que caracteriza este plato tradicional cordobés.

Cómo congelar el salmorejo:

En primer lugar, al preparar la mezcla hay que asegurarse de triturar bien los ingredientes, para garantizar que se congele uniformemente. No agregar agua antes de congelar, porque de este modo se forman cristales de hielo; se puede agregar agua, de ser necesario, una vez que se haya descongelado. Si se va a congelar, hacerlo lo más pronto posible una vez que se ha preparado, en envases con las cantidades que se van a usar cada vez (no hay que volver a congelar el sobrante). Al llenar los envases donde se va a congelar, utilizar recipientes horizontales, y dejar un espacio libre, pues el líquido se expande al congelarse. Llevar a cabo el proceso de descongelación en dos partes, pasando la mezcla del congelador a la nevera, antes de sacarlo a temperatura ambiente. Es importante asegurarse, sobre todo en verano, de que el congelador esté funcionando bien y se encuentre a la temperatura correcta, para garantizar que el salmorejo quede bien congelado. Una vez que se haya descongelado, se puede volver a pasar por la licuadora, para ayudarlo a retomar su textura; y también se puede emulsionar agregando un poquito de aceite de oliva.

Prueba a congelar el salmorejo siguiendo estas recomendaciones y disfruta por más tiempo de esta deliciosa sopa fría, y si adviertes al descongelarlo que ya no es uniforme y los ingredientes están separados, es porque la sopa no está en buenas condiciones y es mejor descartarla. Y no lo dejes más de una semana.