Hoy es el día de la Comunidad Valenciana para celebrarlo, nada mejor que estos platos típicos que han traspasado fronteras. Una zona mediterránea con una huerta excepcional que mira al mar en busca de sus mejores productos. A los valencianos les debemos gran parte de nuestros platos más internacionales. Las mejores paellas, arroces, fideuás y una bebida mundialmente conocida como la horchata. Para celebrar este día, nada mejor que alguna de estas recetas espectaculares para una cena o comida especial en este fin de semana de puente en toda España.

Día de la Comunidad Valenciana: Recetas de los platos típicos

La paella valenciana ha traspasado fronteras. Esta receta es una de las más deseadas del mundo, la podemos preparar de una y mil maneras diferentes, siguiendo a los maestros valencianos que son los grandes expertos sobre cómo trabajar con un arroz de excepción. No podemos dejar escapar la oportunidad de darnos un homenaje por todo lo alto este día.

Una buena fideuà no tiene rival. Acompañada con el alioli de rigor, no podemos fallar nunca. Los fideos son unos buenos aliados de un plato sin hora, es decir, el arroz no tiene tanto aguante como este tipo de pasta. Podemos hacer un vermut completo y esperar la fideuà más espectacular que llegará a la mesa convertida en un plato de restaurante espectacular.

El arroz a banda valenciano es el mejor del mundo. Los expertos en arroces no se quedan solo con la paella, podemos disfrutar de un magnifico arroz que tiene en una elaboración peculiar su mejor aliada. Por un lado, tendremos el arroz cocinado con el mejor caldo y por el otro el pescado que habremos usado para darle sabor y alegría, un dos en uno perfecto.

La coca de cebolla es típica. Las cocas son una especie de pizzas que se cocinan en la Comunidad Valencina. La realidad es que están más buenas que cualquier plato italiano, lo podemos servir de entrante y suele prepararse con lo mejor de la huerta. Cebolla, tomate, pimientos y algunas anchoas si visitamos las zonas costeras. En casa las podemos preparar fácilmente, están de vicio.

Una tarta de horchata sin horno nos ayudará a ponerle el toque dulce a este día. La horchata es la bebida tradicional de Valencia. Normalmente la tomamos en verano, pero hoy en día la podemos encontrar todo el año. Un buen homenaje a este día será esta tarta fácil de preparar, similar a la de queso, pero más deliciosa.