Hay días en los que apetece una pizza casera, pero no tanto ponerse a preparar una masa desde cero. Ahí es donde entra en juego esta pizza bagel exprés con queso fundente, una receta sencilla, rápida y sorprendentemente resultona.

La idea nació hace años en Estados Unidos como una alternativa práctica para preparar pequeñas pizzas individuales utilizando bagels en lugar de masa tradicional. Y la verdad es que tiene bastante sentido.

Ingredientes

2 bagels grandes cortados por la mitad

120 g de salsa de tomate para pizza

200 g de mozzarella rallada

40 g de queso cheddar rallado

12 rodajas de pepperoni o embutido al gusto

1 cucharadita de orégano seco

Unas hojas de albahaca fresca (opcional)

Aceite de oliva virgen extra

Preparación paso a paso

Empieza precalentando el horno a 200 ºC. Mientras alcanza la temperatura adecuada, corta los bagels por la mitad de forma horizontal. Colócalos sobre una bandeja cubierta con papel de horno con la parte cortada mirando hacia arriba. Si quieres que la base quede especialmente crujiente, puedes tostarlos durante dos o tres minutos antes de añadir los ingredientes. No es obligatorio, pero marca una pequeña diferencia. Extiende una fina capa de salsa de tomate sobre cada mitad. Conviene no excederse. Si añades demasiada cantidad, el bagel absorberá humedad y perderá parte de su textura. A continuación reparte la mozzarella rallada cubriendo toda la superficie. Después añade el cheddar. Puedes usar pepperoni, embutido muy usado en Estados Unidos, o bien pavo, jamón cocido o cualquier otra opción. Espolvorea con orégano al gusto y pon un chorro de aceite de oliva. Lleva la bandeja al horno durante unos 8 o 10 minutos. Cuando el queso esté completamente fundido y aparezcan pequeñas zonas doradas en la superficie, estarán listos. Sácalos con cuidado y deja reposar apenas un minuto antes de servir.

El secreto para conseguir un queso realmente fundente

La clave está en utilizar quesos que fundan bien. La mozzarella sigue siendo la mejor opción porque desarrolla esos característicos hilos de queso que todos buscamos cuando mordemos una pizza recién hecha. Mezclarla con una pequeña cantidad de cheddar, emmental o provolone ayuda a potenciar el sabor sin perder cremosidad.

También merece la pena sacar el queso de la nevera unos minutos antes de utilizarlo. Fundirá de forma más uniforme durante el horneado.

Ideas para personalizar la receta

Una de las ventajas de esta pizza bagel es que prácticamente nunca sale igual dos veces.

Algunas combinaciones funcionan especialmente bien:

Jamón serrano y rúcula.

Pollo desmenuzado y salsa barbacoa.

Champiñones salteados y queso de cabra.

Atún, cebolla morada y aceitunas negras.

Tomate cherry y pesto.

Incluso una versión vegetariana con verduras asadas puede convertirse en una cena espectacular con muy poco esfuerzo.

Cómo servirla

Estas mini pizzas quedan perfectas recién salidas del horno, cuando el queso todavía está cremoso y el bagel conserva toda su textura.

Puedes acompañarlas con una ensalada verde sencilla, unos tomates aliñados o unas patatas gajo al horno.

También funcionan muy bien como aperitivo para compartir durante una reunión informal. De hecho, cuando las colocas en una tabla grande y las sirves cortadas en cuartos suelen desaparecer mucho más rápido de lo esperado.

Quizá esa sea la mejor prueba de que la receta funciona.

Información de la receta

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocinado: 10 minutos

Tiempo total: 20 minutos

Porciones: 4 unidades

Calorías aproximadas: 380 kcal por bagel pizza

Tipo de cocina: Americana

Tipo de comida: Cena rápida, brunch o aperitivo