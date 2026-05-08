Las personas que crecieron en la década de 1960 y 1970 recordarán el sabor del «café de achicoria»: ahora está volviendo

El sabor a café de achicoria vuelve en este año 2026, un tipo de bebida que recordarán sólo aquellos que crecieron en la década de 1960 y 1970. Un sabor destacado que puede convertirse en una de las novedades a las que volvemos con mucho esfuerzo. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tendremos que empezar a ver llegar en estos días en los que cada detalle cuenta. Estas jornadas en las que la bebida para empezar el día quizás acabe siendo diferente a lo que esperaríamos.

Este café que quizás no es todo lo bueno que esperáramos, puede acabar siendo un pequeño paso en busca de algunos detalles que quizás hasta ahora desconocíamos. Estaremos muy pendientes de un giro radical que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, con la mirada puesta a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tendremos en mente. Estaremos a merced de un giro importante de guion que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno. Lo retro en alimentación es también tendencia.

Las personas que crecieron en la década de los 1960 y 1970

Aunque ahora en los supermercados hay de todo y más, hubo un tiempo en que las tiendas de barrio o de pueblo eran las únicas que nos proporcionaban lo justo para vivir y hacerlo muy bien. Recordaremos nuestro pasado como esos días de tranquilidad, en los que no se compraba la compra la de semana, sino que se iba comprando por etapas.

Esperábamos a que el pescadero tuviera ese pescado que queríamos comprar o que en la carnicería acabarán de hacer las salchichas o hamburguesas de la semana. Eran otros tiempos en los que algunos productos no siempre estaban disponibles como nosotros esperaríamos.

Con el café, pasaba un poco lo mismo, no estaba siempre disponible, sino que podía estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden llegar a toda velocidad. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve.

En estos días en los que cada detalle cuenta, la comida y en especial la bebida que se convirtió en tendencia en épocas de escasez vuelve. Lo hace ante unas buenas propiedades que debemos conocer.

El sabor del café de achicoria está volviendo

Los nacidos en una década en la que quizás nadie hubiera imaginado que llegaría un café de esos que impresionan y que pueden acabar siendo el elemento que puede fusionarse con unos ingredientes que pueden acabar siendo lo que nos hará descubrir un producto de lo más especial.

Cuando el café era una opción cara o inexistente o simplemente, se quería apostar por otro tipo de bebida, nada mejor para hacerlo que con una bebida de esas que impresionan y que pueden acabar siendo las que mejor se adaptarán a nuestras necesidades.

Tal y como nos explican los expertos del blog Terranae: «En tiempos de necesidad y dada la dificultad para conseguir café, un caro producto de exportación, la población española empezó a consumir “café de achicoria, un subproducto que era extraído de la planta de la escarola. Estamos acostumbrados a utilizar las hojas de esta planta en las ensaladas, que le dan un toque amargo al plato, pero para preparar las infusiones se utiliza la raíz triturada. El color y el sabor de una de estas infusiones es muy parecido al del café tradicional».

Siguiendo con la misma explicación: «Antes de empezar a hablar de los beneficios, hay que aclarar que en ningún momento se ha demostrado que su consumo tenga efectos contraindicados para la salud de las personas, convirtiéndose en un sustituto natural del café tradicional. El primer beneficio de este tipo de café es la ausencia de cafeína. Esta sustancia que para algunas personas es indispensable, para otras puede resultar peligrosa. Y es que un exceso en el consumo de cafeína puede producir malestar general, pérdida de sueño, taquicardia, ansiedad, temblores o estados de ánimo irritables. Pero además de la carencia de cafeína, las infusiones de achicoria también presentan otra serie de beneficios a nivel biológico y nutricional. De hecho, el consumo de “café de achicoria” ayuda a la proliferación de bacterias beneficiosas para el intestino, dado que posee un compuesto de fibras prebióticas llamado inulina. Por otra parte, es una interesante fuente de minerales como potasio, fósforo o calcio, así como de vitaminas, especialmente aquellas del grupo B».

Hoy en día si queremos prescindir de la cafeína tenemos muchas alternativas aceptables, pero quizás una de las más destacadas es este café de achicoria que puede convertirse en nuestro mejor aliado en estos días que tenemos por delante.