Ni carbonara ni boloñesa: la receta de pasta que es 100% italiana y que casi nadie conoce en España

La receta de pasta que es 100% italiana y que nadie conoce en España no es ni boloñesa ni carbonara. Es hora de aprovechar al máximo cada una de las recetas de una pasta que es la forma más económica de poder comer bien. Ese poco más de un euro de unos espaguetis que pueden servirnos de varias formas posibles. Habrá llegado ese día en el que en el planning semanal de comidas incorporemos una receta de pasta de lo más especial.

Una manera de comer bien por muy poco dinero que acabará siendo lo que nos marcará de cerca y puede acabar siendo una manera de lo más sencilla de cocinar este tipo de base que nos costará mucho menos de degustar. La realidad es que la pasta no tiene por qué engordar, en especial en estos días en los que necesitamos más por menos. Es hora de saber un poco más sobre una receta 100% italiana que casi nadie conoce en España, pero es muy popular en el mundo, en especial en esas zonas en las que disponen de una cultura esencial para descubrir lo mejor de este tipo de elemento.

Ni boloñesa ni carbonara

La pasta a la carbonara se ha reinterpretado y cocinado en nuestro país de muchas formas diferentes. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que llegará de la mano de un cambio en el uso de las salsas.

Es momento de aprovechar al máximo este tipo de elementos que serán los que nos afectarán de lleno. Con la mirada puesta a un cambio en la manera de cocinar, por lo que, será el momento de apostar por esta manera de cocinar que puede llegar con un clásico que sobre pasa a la carbonara.

La boloñesa acabará siendo una de las mejores alternativas para poder conseguir una mezcla de sabores espectacular. Una carne que podemos elegir a nuestro gusto, con unas verduras que acabarán generando más de una alegaría. Tipos de boloñesa hay tantos como de personas, por lo que, habrá llegado el momento de ponerla en práctica.

Todas las pastas tienen a ese queso por encima que acaba siendo la excusa perfecta para conseguir el acabado de 10 que buscamos. A partir de ahora vas a poder conseguir una nueva receta para tu repertorio de lo más especial.

Casi nadie conoce la receta de pasta 100% italiana de lo más saludable

Este tipo de receta tiene como principal protagonista una mezcla de sabores y de ingredientes que nacen de la base de pasta que podemos tener ya lista. En este caso vamos a usar una salsa preparada con una base de limón de lo más especial. Será el momento de disfrutarla de la mejor forma posible.

Ingredientes:

350 gr de pasta

100 gr de mantequilla

4 ramitas de romero

4 dientes de ajo

1 limón

Queso rallado

100 ml del agua de la cocción de la pasta

Sal

Pimienta

Cómo preparar unos tallarines con salsa de romero, ajo y limón