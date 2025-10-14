Ni carbonara ni boloñesa: la receta de pasta que es 100% italiana y que casi nadie conoce en España
La receta de pasta que es 100% italiana y que nadie conoce en España no es ni boloñesa ni carbonara. Es hora de aprovechar al máximo cada una de las recetas de una pasta que es la forma más económica de poder comer bien. Ese poco más de un euro de unos espaguetis que pueden servirnos de varias formas posibles. Habrá llegado ese día en el que en el planning semanal de comidas incorporemos una receta de pasta de lo más especial.
Una manera de comer bien por muy poco dinero que acabará siendo lo que nos marcará de cerca y puede acabar siendo una manera de lo más sencilla de cocinar este tipo de base que nos costará mucho menos de degustar. La realidad es que la pasta no tiene por qué engordar, en especial en estos días en los que necesitamos más por menos. Es hora de saber un poco más sobre una receta 100% italiana que casi nadie conoce en España, pero es muy popular en el mundo, en especial en esas zonas en las que disponen de una cultura esencial para descubrir lo mejor de este tipo de elemento.
Ni boloñesa ni carbonara
La pasta a la carbonara se ha reinterpretado y cocinado en nuestro país de muchas formas diferentes. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que llegará de la mano de un cambio en el uso de las salsas.
Es momento de aprovechar al máximo este tipo de elementos que serán los que nos afectarán de lleno. Con la mirada puesta a un cambio en la manera de cocinar, por lo que, será el momento de apostar por esta manera de cocinar que puede llegar con un clásico que sobre pasa a la carbonara.
La boloñesa acabará siendo una de las mejores alternativas para poder conseguir una mezcla de sabores espectacular. Una carne que podemos elegir a nuestro gusto, con unas verduras que acabarán generando más de una alegaría. Tipos de boloñesa hay tantos como de personas, por lo que, habrá llegado el momento de ponerla en práctica.
Todas las pastas tienen a ese queso por encima que acaba siendo la excusa perfecta para conseguir el acabado de 10 que buscamos. A partir de ahora vas a poder conseguir una nueva receta para tu repertorio de lo más especial.
Casi nadie conoce la receta de pasta 100% italiana de lo más saludable
Este tipo de receta tiene como principal protagonista una mezcla de sabores y de ingredientes que nacen de la base de pasta que podemos tener ya lista. En este caso vamos a usar una salsa preparada con una base de limón de lo más especial. Será el momento de disfrutarla de la mejor forma posible.
Ingredientes:
Cómo preparar unos tallarines con salsa de romero, ajo y limón
- Nos ponemos manos a la obra con este increíble plato de pasta. Escogemos los tallarines o espaguetis que más nos gusten y los empezamos a cocer con agua y sal.
- No es necesario añadirle el aceite de oliva, la pasta no tiene porque pegarse. Si es pasta fresca tardará un poco menos en estar lista que la seca.
- Cuando tenemos los tallarines listos, los escurrimos y reservaremos un vasito de caldo de su cocción para hacer la salsa.
- Pelamos y cortamos muy finitos los dientes de ajo. Los vamos a empezar a pochar con un poco de mantequilla.
- Este ingrediente le dará mucho sabor a la pasta y conseguirá convertirse en una base de salsa mucho más intensa que cualquier otra.
- Le añadimos un poco de zumo de limón. Rallamos la piel para darle un sabor a cítrico más destacado que contrastará perfectamente con el ajo.
- Seguimos con el romero. Ponemos este elemento troceado en la parte final de esta salsa. Le añadimos el caldo de cocción.
- Removemos bien para que todos los ingredientes se integren, antes de la llegada de la estrella de esta salsa, el queso rallado.
- Podemos usar el tipo de queso que más nos guste, un parmesano puede quedar especialmente bien.
- Cuando tenemos la salsa lista, podemos poner los tallarines y remover un poco. Conseguiremos que se mezclen perfectamente con ella.
- Servimos en caliente con un poco más de queso por encima, disfrutaremos de una salsa original y deliciosa lista en unos minutos. Atrévete a probar esta maravilla, es una opción destacada para una cena o comida romántica.