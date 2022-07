Las manzanas cocinadas al vapor con salsa de menta son una preparación de la gastronomía búlgara. La costumbre de comer manzana asada proviene de la cultura culinaria búlgara que desarrollaron los campesinos en la Edad Media. Esta preparación era una buena forma de prolongar la utilidad de esta fruta en su estado de maduración. Se debe recordar que esta es una de las frutas más antiguas de la cual se hace referencia en relatos sobre la cultura de algunos pueblos y en libros religiosos de los países nórdicos, europeos y asiáticos. En el libro del Antiguo Testamento, la manzana tiene un significado mítico al convertirse en el fruto prohibido y codiciado por Adán; pero su origen en asiático. En la actualidad, esta fruta es utilizada para elaborar sopas, ensaladas y ricos postres.

Estas manzanas cocinadas al vapor con salsa de menta son fáciles y rápidas de hacer. En realidad, no se requiere mucho esfuerzo para elaborarla. A lo sumo, se recomienda cortar las manzanas en gajos y no en láminas para que no se deshagan. Una vez cocida, la fruta puede envasarse y mantenerse en la nevera hasta por un mes y comerse sola o utilizarse como cubierta de un esponjoso bizcocho. Cabe destacar que el uso del almíbar es opcional.

El consumo de manzanas genera muchos efectos positivos en el cuerpo humano. De hecho, siempre se ha dicho que su consumo “aleja al doctor”. La manzana permite fortalecer el sistema inmunológico y contribuye a eliminar las toxinas del organismo. Además, esta fruta es rica en vitaminas antioxidantes que ayudan a combatir el envejecimiento de las células. A continuación, aprende cómo preparar esta receta… ¡Sigue leyendo!

Ingredientes: