Paz Padilla revela su receta estrella para una cena saludable y deliciosa: «Súper fácil»

La cena de Paz Padilla se ha convertido en viral, es saludable y deliciosa y, además, es muy fácil de hacer. Lo que tenemos por delante es una forma de conseguir cuidarnos un poco más en verano, sin necesidad de pasarnos, horas y horas cocinando. Por lo que, quizás debemos empezar a tener en consideración determinados elementos que pueden acabar siendo los que marcarán estos días que tenemos por delante. Disfrutar del tiempo libre y, además, descubrir que podemos preparar una cena saludable para toda la familia en 5 minutos nos cambiará la vida.

En esos días en los que no nos apetece mucho cocinar, nada mejor que hacer una cena de esas que impresionan en un abrir y cerrar de ojos. Sólo se necesita una buena materia prima, de temporada y con un superalimento como el aguacate de temporada, de protagonista. De esta manera podremos conseguir un plus de buenas sensaciones en un visto y no visto. Paz Padilla prepara en vivo y en directo una cena de esas que son perfectas para esta época del año, ligera y fresca, además de muy sencilla de cocinar.

Super fácil de preparar es esta cena

En verano o casi en cualquier época del año, no queremos complicarnos la vida, deseamos comer lo mejor posible, sin necesidad de hacer mucho. Aunque nos apasione la cocina, hay días en los que queremos leer un libro, estar en familia o ver nuestro programa favorito.

Son esos los momentos en los que debemos empezar a preparar una cena de excepción, como la que cocina una paz padilla que parece que sabe muy bien qué tipo de comida necesitamos en todo momento. Es una experta en cocina saludable que sin duda alguna nos apetecerá seguir en sus redes sociales.

Podremos apostar claramente por un tipo de receta de esas que impresionan y que se puede preparar lo más rápidamente posible.

Tocará ver qué es lo que nos está esperando en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Son días de cambios y de comida saludable que nos podemos encontrar en casi todas partes. La base de esta cena es tener siempre en la nevera o en casa una serie de ingredientes esenciales.

Empezando por un buen atún rojo, que, aunque no aparece en el vídeo, hay que congelarlo previamente si es fresco, sobre todo si lo comemos crudo.

Esta es la cena rápida y saludable de Paz Padilla

Podemos ver en el vídeo como esta famosa se prepara una cena en 5 minutos. Lo único que hace es cocinar un poco la base de torta de arroz, para colocar encima el tomate, el aguacate y el atún crudo y cortado a tacos. Además de comerse la yema de huevo.

El sabor sería parecido al del tartar, de hecho, son casi los mismos ingredientes. Si quieres preparar otra cena, aprovechando estos ingredientes, te proponemos que optes por el clásico tartar. Es fácil de preparar, lo puedes dejar listo en la nevera y es ideal para compartir. Si tienes invitados y quieres sorprenderles sin complicarte demasiado es una buena opción.

Ingredientes:

300 gr de atún

ralladura de 1 lima

zumo de lima

1 tomate

1 aguacate

1 ramillete de cebollino fresco

Pimienta negra molida

Sal al gusto

4 cucharadas de Aceite de Oliva Virgen

1 cucharadita de Salsa de Soja

1 cucharadita de Vinagre blanco

1 y media cucharaditas de mostaza

2 huevos de codorniz

Elaboración: