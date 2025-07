El 28 de septiembre de 2023, Pedro Sánchez se citó con José Luis Ábalos en La Moncloa para revelarle que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigaba a su ex asesor Koldo García. La reunión, revelada por OKDIARIO, se prolongó durante más de dos horas, y tuvo lugar un día después de que Alberto Núñez Feijóo perdiese la primera votación en la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados. Ese mismo día del chivatazo, Pedro Sánchez programó un acto de partido para reivindicar sus políticas ante los eurodiputados socialistas.

El entonces presidente del Gobierno en funciones, acudió a la clausura de las Jornadas del Grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) europeos, donde avanzó su intención de presentarse a la investidura y arrancar las negociaciones para formar un «gobierno de coalición dentro de poco tiempo». Por entonces, sus negociadores ya ultimaban los pactos con Bildu y los separatistas.

En su intervención, Sánchez se mostró especialmente combativo contra la oposición de PP y Vox, que tachó de «reaccionaria». El socialista había evitado dar la réplica en el Congreso durante la investidura fallida de Feijóo y delegó ese papel en Óscar Puente.

En su intervención, incluso, Sánchez se erigió como el «faro» de Europa, por, aseguró, «frenar la ola reaccionaria en España». «Somos el faro de Europa, la esperanza… y en España hemos demostrado que se puede, hemos parado a la derecha y a la ultraderecha», enfatizó ante sus colegas socialistas europeos.

«Sí, paramos la ola reaccionaria en España, le pese a quien le pese, y vamos a pararla en las elecciones europeas al Parlamento. Unas elecciones que son decisivas para el futuro de la Unión Europea. Lo que está en juego es la esencia de un proyecto que contribuimos a forjar como un faro de libertad, de democracia para la mayoría social de nuestro país, de esperanza no sólo para los 27 Estados miembros, sino también del mundo entero», insistió.

Sánchez arremetió también contra las «fuerzas poderosas, políticas y económicas, que carecen de límites y de escrúpulos, que hemos sufrido en la política española. Que se valen del miedo, de la manipulación, para envenenar a la sociedad con mensajes de odio».

Chivatazo

Ese día, Sánchez se reunió con José Luis Ábalos en La Moncloa para revelarle que la Guardia Civil estaba detrás de Koldo García.

«Llamó la secretaria y me dijo que el presidente quería verme, me mandaron un coche a mi entonces casa, en Rivas», relató el ex ministro en una extensa conversación con OKDIARIO.

Este hecho, demuestra que el presidente del Gobierno tenía conocimiento de la investigación policial sobre el conocido como caso Koldo cinco meses antes de que se hiciera público al desencadenarse las detenciones del asesor ministerial, de Víctor de Aldama y de otros implicados.

En esos meses, Ábalos ya había sido incluido de nuevo en la lista del PSOE de Valencia para ser diputado. Ábalos cree que el presidente debió haber recibido esta información a través de la Fiscalía General del Estado.