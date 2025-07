Los amantes de la pizza están de enhorabuena: Mercadona lanza el sabor más exquisito que todos pedían

Nadie puede resistirse a una buena pizza, porque además de ser siempre sabrosa, suele implicar planes como ver una película, pasar tiempo con amigos, o simplemente disfrutar sin necesidad de pasar horas en la cocina. Per si además le sumamos ingredientes de calidad y un toque sofisticado, el éxito está casi asegurado. Por eso, no sorprende que la nueva pizza de Mercadona esté generando tanto revuelo entre los fieles de la marca.

La cadena valenciana ha vuelto a acertar de lleno con un producto que ya muchos consideran una de sus mejores pizzas: la Pizza Truffata de Hacendado, una propuesta que combina queso mozzarella, champiñones y el inconfundible aroma de la trufa, ingrediente que transforma cualquier receta en algo especial. Todo por un precio asequible y con la comodidad de tenerla lista en menos de 20 minutos. Ideal para cenas rápidas, para cuando tengas un capricho o incluso para compartir en una velada con invitados, esta pizza ha conquistado paladares con una fórmula sencilla y efectiva: sabor, practicidad y un precio ajustado. Por todo ello, en un mundo lleno de opciones ultracongeladas, esta destaca con luz propia.

La nueva pizza de Mercadona que está arrasando

A primera vista, puede parecer otra pizza más de supermercado. Pero basta con abrir el envoltorio para notar la diferencia. La Pizza Truffata presenta una base fina y bien proporcionada, con una capa generosa de queso mozzarella (18%), láminas de champiñones y una salsa con trufa (6%) que, sin ser abrumadora, aporta ese toque característico y elegante que tanto gusta.

El equilibrio de sabores está muy logrado: ni el queso empalaga ni la trufa satura. Cada bocado mantiene una armonía que recuerda más a una pizza artesana o gourmet, que a una opción congelada. Además, el aroma que desprende al hornearla es de esos que abren el apetito incluso antes de sentarse a la mesa.

Lo mejor es que no necesita ningún añadido. No hay que recurrir a más ingredientes ni condimentos para realzar su sabor. Está pensada para funcionar tal cual, lo que demuestra un trabajo cuidado detrás de la receta. Y eso, cuando hablamos de comida rápida y congelada, no es tan común como parece.

Preparación fácil, resultado de diez

Otra de sus grandes ventajas es lo rápido y sencillo que resulta prepararla. Sólo hay que precalentar el horno a 200ºC, colocar la pizza directamente sobre la rejilla y hornear durante 17 minutos. El resultado es una base crujiente, con el queso perfectamente fundido y un borde dorado que invita a darle el primer bocado sin esperar.

Además, al ser una pizza de 400 gramos, es perfecta para compartir. Y lo mejor, que como no lleva ni ingredientes pesados, es fácil de digerir y no deja sensación de pesadez. Eso la convierte en una opción perfecta para cualquier momento, incluso entre semana.

Un precio irresistible y un sabor que engancha

Con ese peso de 400 g y un precio de 2,90 euros, la Pizza Truffata de Mercadona se posiciona como una de las opciones más interesantes dentro de las pizzas ultracongeladas del mercado. Su relación calidad-precio es difícil de superar, especialmente teniendo en cuenta que incluye un ingrediente tan apreciado como la trufa.

Los consumidores destacan no sólo el sabor, sino también la textura de la masa y lo bien que aguanta el horneado. No se reblandece, no se quema fácilmente y mantiene su forma. Además, no empapa de grasa el horno ni el plato, algo que muchos valoran en productos de este tipo.

Por todo ello, no extraña que se haya convertido en un capricho recurrente para los amantes de la pizza, y que esté empezando a correr la voz entre quienes buscan alternativas un poco más sofisticadas dentro de la gama congelada.

¿Dónde encontrarla y cómo conservarla?

Este producto se encuentra en la sección de ultracongelados de cualquier supermercado Mercadona. Debe mantenerse congelada a -18 ºC y no se recomienda volver a congelarla una vez descongelada. Su envase incluye toda la información nutricional, ingredientes y recomendaciones de preparación, y como es habitual en los productos de Hacendado, está elaborada por Casa Tarradellas, lo que ya genera confianza entre muchos clientes.

En conclusión, Mercadona ha vuelto a demostrar que sabe lo que sus clientes buscan: productos que sean sencillos, sabrosos y con un punto diferencial. En este caso, ha logrado acercar el sabor de la trufa (un ingrediente que normalmente asociamos con lo exclusivo) al día a día, sin complicaciones y sin romper el bolsillo.

La Pizza Truffata de Hacendado no sólo está rica, sino que también ofrece una experiencia gourmet desde casa, ideal para quienes quieren comer bien sin cocinar demasiado. Y si algo queda claro tras probarla, es que no será la última vez que acabe en el carro de la compra.