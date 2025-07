El discurso con el que Ester Muñoz se dio a conocer: así comparó a Pablo Iglesias con Primo de Rivera

«Para entender, hay que escuchar». Así arrancaba Ester Muñoz, entonces joven senadora del PP, una de sus primeras intervenciones en la Cámara Alta. Corría el año 2017 y el PP tenía que hacer frente a la habitual encerrona del PSOE para arrinconar a los populares como herederos del franquismo. En apenas 11 minutos, le sobró tiempo para desnudar la naturaleza totalitaria de la izquierda, llegando a identificar a Pablo Iglesias con Primo de Rivera. Este fin de semana, Ester Muñoz (León, 1985) será elegida nueva portavoz del PP en el Congreso de los Diputados.

Una imagen vale más que 1.000 palabras. Así lo constató la propia Muñoz desde la tribuna del Senado un 13 de diciembre de 2017 ante la expectación de toda la bancada de su grupo, el PP. En su mano derecha, una imagen del entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias; en su mano izquierda, otra de quien fuera jefe de la falange española en la década de 1930, José Antonio Primo de Rivera.

«Dice Pablo Iglesias que no son de izquierdas ni de derechas, que ellos sólo distinguen entre los de arriba y los de abajo», espetó la entonces senadora para, a continuación, parafrasear uno de los principios defendidos por Primo de Rivera. «El movimiento de hoy no es de partido, no es de izquierdas ni de derechas, porque en el fondo la derecha es la aspiración a mantener una organización económica, aunque sea injusta», señaló para constatar las similitudes de ambas ideologías.

Mismo discurso y misma pose tanto la de Iglesias como la de Primo de Rivera -ambos líderes con el brazo el alto durante uno de sus mítines-, y que, representando a dos partidos distintos, estaban llenos en su esencia de similitudes. «Cuando tengan ustedes ganas de llamarnos herederos del franquismo, recuerden estas fotografías», dijo una joven Muñoz entre aplausos y gritos de «¡Bravo!».

El episodio retratado, sin embargo, no fue el único de los que más encumbraron a la entonces senadora de apenas 32 de años. Durante su discurso cargó duramente contra la que calificó de «supuesta superioridad moral de la izquierda» que, a su juicio, «cuando se queda sin argumentos», tilda a los demás de «herederos del franquismo», dijo señalando a los senadores de Podemos. «Valientes guerrilleros antifranquistas 40 años después de que muriera Franco», espetó Muñoz desde la tribuna de oradores.

ERC, un «clon» del franquismo

Franco era a la falange lo que Esquerra Republicana de Cataluña a ANC (Asamblea Nacional Catalana) y Òmnium Cultural. Así, expuso Muñoz en su discurso más similitudes, en este caso, del grupo independentista catalán ERC con el franquismo. «Franco quería una España grande y libre, y ustedes quieren una Cataluña independiente y libre», dijo despertando el júbilo de todos los senadores del PP.

«Franco decidía quiénes eran buenos y quiénes eran malos españoles, y ustedes deciden quiénes son buenos y malos catalanes. Franco convocó dos referéndums para vestir de democracia lo que era la dictadura, y ustedes han intentado de disfrazar de democracia un referéndum ilegal que lo que pretendía era robar nuestro país», prosiguió la joven senadora popular.

Pero las similitudes de ERC con el franquismo no quedan ahí para Ester Muñoz. «Franco también reescribía la historia e imponía la historia a su gusto, exactamente igual que ustedes», dijo, mientras crecía el enfado de los miembros del independentistas, «ustedes que, pleno tras pleno, nos muestran aquí su ignorancia histórica».

Muñoz, sin dejar de despertar los aplausos y vítores de los suyos, prosiguió retratando al independentismo catalán. «Cada 11 de septiembre les vemos llevar flores a Rafael Casanova, y le pintan como el primer independentista», destacó la senadora. Acto seguido, en un intento más por dejar en evidencia a ERC, hizo una cita textual de un bando escrito por el «presunto» independentista al que rendían homenaje: «Derramen ustedes gloriosamente su sangre y vida por su Rey, por su honor, por la patria y por la libertad de toda España».

«Pobre don Rafael si levantase la cabeza», esgrimió la senadora entre aplausos del PP. «Pobre don Rafael si levantase la cabeza y viese en qué intentan convertirle», señaló entre críticas a ERC por haberse inventado incluso «que Colón era catalán», «unos países catalanes que nunca existieron», «se han inventado que los españoles les robamos», prosiguió. «La realidad de Cataluña del siglo XX, señorías, es que se hizo grande y fuerte gracias a los españoles que emigraron hasta allí para trabajar junto a ustedes», concluyó la entonces senadora del PP.