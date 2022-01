¿Es cierto que una manzana al día te mantiene alejado del médico?

Uno de los «dichos» más famosos del mundo es, sin duda, «Una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía». ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Sin embargo, ¿es cierto? Veamos si realmente comer manzanas nos aleja del médico y en el caso de que así sea, a qué se debe.

Comer una manzana al día

La forma moderna del proverbio apareció por primera vez en Rustic Speech and Folk-Lore (1913), de la lingüista inglesa Elizabeth Mary Wright. Sin embargo, aparte de la historia, ¿es cierto lo que se dice? Según estudios realizados en los laboratorios se descubrió que las manzanas tienen una actividad antioxidante muy fuerte, inhiben la proliferación de células cancerosas, reducen la oxidación de lípidos, reducen el riesgo de ciertos tipos de cáncer e incluso bajan los niveles de colesterol y el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Toda una panacea de propiedades para la manzana que además contiene pectina, una fibra natural que se encuentra en las plantas y que puede ayudar a reducir el colesterol y regular las bacterias beneficiosas en el intestino.

Queda entonces claro que comer manzanas es bueno para nuestra salud, pero ¿hasta el punto de hacer que no tengamos que ir al médico? La ciencia tiene una respuesta para ello, ya que también se ha analizado la correlación entre el consumo de manzanas y las visitas al médico. Fue en un estudio de 2014 realizado por Matthew A. Davis del Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice.

El experto examinó las dietas diarias de 8.728 adultos estadounidenses y los separó en «comedores diarios de manzanas» y «que no comen manzanas». De esta forma se identificó a 753 adultos que habitualmente comían al menos una manzana pequeña al día (9% de la muestra del estudio). Los científicos encontraron que el 39 por ciento de los consumidores de manzanas no habían informado ninguna visita al médico ni medicamentos recetados en el último año. En comparación, el 33,9 % de los que no comían manzanas informó haber visitado al médico o haber tomado medicamentos.

Sin embargo, después de analizar el tema desde la perspectiva de las características sociodemográficas y relacionadas con la salud, la asociación entre el consumo de manzanas y las visitas al médico dejó de ser estadísticamente significativa . «La evidencia no respalda que una manzana al día mantenga alejado al médico; sin embargo, la pequeña fracción de adultos estadounidenses que comen una manzana al día parecen usar menos medicamentos recetados», concluye finalmente Davis en su estudio.