Es barato y perfecto para picar: el snack de Lidl que vuela de las estanterías

Buscar algo para picar entre horas sin caer siempre en lo mismo puede ser un reto. Más aún si quieres que sea barato, que tenga un toque original y que no te haga sentir culpable después. En Lidl han dado en el clavo una vez más, y lo han hecho con un producto que no sólo entra por los ojos, sino que también engancha por lo que esconde en su interior. El snack de Lidl del que todo el mundo habla y que ya se agota en sus tiendas.

El snack de Lidl que os queremos presentar en esta ocasión no es una patata frita ni una barrita energética, sino un dulce con historia y con mensaje: las galletas de la fortuna de la gama Vitasia. Forman parte de la semana temática asiática de la cadena alemana, esa que muchos esperan con ganas porque trae sabores diferentes, fáciles de probar y, como siempre en Lidl, a muy buen precio. Y lo mejor es que no hablamos de una edición gourmet ni de un capricho inaccesible. Por sólo 1,79 euros, te llevas una caja con 10 unidades. Ligeras, crujientes, con ese toque dulce que no empalaga y, además, con un papelito sorpresa dentro. ¿Se puede pedir más?

El snack que arrasa en Lidl

Lidl sabe lo que sus clientes aprecian: la variedad de producto y los precios bajos. Pero esa variedad no tiene que ver tan sólo con producto nacional. Famosas son ya sus semanas temáticas dedicadas a distintas gastronomías del mundo, como la italiana, la tex-mex o la asiática, que es precisamente la protagonista estos días en sus tiendas. Y de esa selección internacional ha salido el último snack que está arrasando: las galletas de la fortuna de Vitasia.

Por sólo 1,79 euros, la caja incluye 10 galletas crujientes con ese sabor tan característico y un toque almendrado que gusta a casi todo el mundo. Pero lo que más engancha no es sólo el sabor: es el juego. Dentro de cada galleta hay un mensaje oculto, una pequeña predicción o frase que despierta la curiosidad y hace que uno quiera abrir otra más. Una especie de mini ritual entre lo dulce y lo divertido.

Sin embargo, aunque mucha gente las asocia con la cultura china, lo cierto es que su origen tiene más relación con Estados Unidos, donde se popularizaron en los restaurantes chinos a principios del siglo XX. Hoy, estas galletas han cruzado fronteras y se han convertido en un gesto simpático que gusta a pequeños y mayores. Y Lidl ha sabido adaptarlas al gusto europeo con una versión cuidada, sabrosa y económica.

Cada una viene envuelta de forma individual, lo que las hace muy prácticas para llevar en el bolso, dejar en el escritorio o poner en una bandeja si tienes invitados.

Ingredientes sencillos, sabor crujiente

Detrás de cada galleta de la fortuna de Vitasia hay una receta sencilla pero efectiva. Están elaboradas con harina de trigo, azúcar, aceite de palma y un toque de almendra, lo que les da ese sabor ligeramente dulce y ese punto crujiente tan característico.

A nivel nutricional, no estamos ante un producto excesivamente calórico. Cada unidad aporta unas 30 calorías, contiene alrededor de 1 gramo de grasa y unos 5 gramos de carbohidratos. Es decir, un pequeño capricho que no rompe la dieta si se consume con moderación. No son aptas para personas con intolerancia al gluten o alergia a frutos secos, pero para el resto, son una opción ideal para picar sin complicaciones.

En tiempos en los que vamos con prisas, tener un pequeño gesto que nos obligue a parar y leer unas palabras, aunque sean simbólicas, puede marcar la diferencia. Las galletas de la fortuna de Lidl no sólo endulzan un rato del día, también nos invitan a ese juego de querer creer que lo que dice el papelito podría hacerse realidad.

No es de extrañar que estén triunfando. Son baratas, originales, ligeras y muy fáciles de compartir. Y como tienen ese toque lúdico, es difícil comerse sólo una. Muchos consumidores repiten no solo por el sabor, sino por las ganas de descubrir el siguiente mensaje.

Dónde encontrarlas y por qué vuelan de los estantes

Este snack forma parte de la gama Vitasia, la línea asiática de Lidl que cada cierto tiempo lanza productos especiales y muy bien valorados por los clientes. Las galletas de la fortuna suelen estar disponibles durante las semanas temáticas o en promociones puntuales, por lo que no es raro que se agoten rápido.

Si te cruzas con ellas en tu próxima visita a Lidl, no lo pienses mucho. A 1,79 euros la caja, con 10 galletas y 10 mensajes para ti o para regalar, es uno de esos pequeños caprichos que merece la pena probar. Un pequeño snack para matar el hambre mientras lees que te depara el destino o también, el detalle perfecto de Lidl para acabar una cena entre amigos, de una forma especial y divertida.