Giro en el precio de los viajes del IMSERSO: esto es lo que van a costar a partir de ahora

El programa de viajes del IMSERSO, que cada año permite a miles de personas mayores recorrer España (y algunos destinos insulares) sin que el bolsillo se resienta, estrena este mes de julio su nueva campaña. Sin embargo, de cara a esta nueva temporada, se avecinan algunos cambios que conviene tener muy en cuenta, sobre todo si ya estás pensando en preparar la maleta.

En concreto, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales ha anunciado un nuevo ajuste en los precios y condiciones de estos viajes para la temporada 2025-2026. Aunque la esencia del programa se mantiene (viajes subvencionados, pensados para fomentar el ocio y la socialización entre personas jubiladas), hay novedades tanto en las tarifas como en el procedimiento de inscripción. Un detalle importante: sólo podrá viajar quien haya solicitado y obtenido previamente la acreditación como persona beneficiaria, así que no basta con esperar a que salga el catálogo.

Y entre los cambios en los precios de los viajes del IMSERSO, se incorpora una medida pensada para las rentas más bajas que destaca de forma especial: una tarifa plana de 50 euros que podría marcar un antes y un después para muchas familias. A continuación te explicamos con detalle todo lo que necesitas saber para apuntarte y planificar tu viaje con total tranquilidad.

Cuándo y cómo inscribirse para viajar con el IMSERSO

El primer paso para disfrutar de estas vacaciones subvencionadas es inscribirse correctamente en el programa, y para ello hay que estar muy atento a los plazos. El periodo de solicitud arrancó el pasado 1 de julio y estará abierto hasta el día 23 del mismo mes. Aunque puede parecer un trámite menor, es imprescindible: sin esta solicitud no podrás optar a una plaza, ni siquiera si ya has viajado otros años. La resolución que emite el IMSERSO acredita tu condición de persona beneficiaria, y sin ella no hay viaje.

Ahora bien, no todas las personas mayores deben realizar este paso. Sólo deben apuntarse quienes aún no estén registrados en el programa o quienes necesiten actualizar sus datos (por ejemplo, cambiar de dirección, actualizar preferencias de destino o corregir errores). La solicitud se puede hacer de tres formas: online, a través de la sede electrónica del IMSERSO; por correo postal, enviando el impreso al apartado 10.140 (28080 Madrid); o de forma presencial, en los registros oficiales habilitados.

En cuanto a los requisitos, pueden apuntarse pensionistas por jubilación, viudedad (a partir de los 55 años), o por otros conceptos, así como quienes perciban subsidios de desempleo y hayan cumplido los 60. También tienen acceso las personas aseguradas o beneficiarias del sistema de la Seguridad Social que tengan 65 años o más. Incluso se permite participar a los españoles residentes en el extranjero que cumplan estas condiciones. Y, en todos los casos, podrán ir acompañados por su cónyuge o pareja de hecho, aunque esta no reúna los requisitos de edad o pensión.

Plazas disponibles y condiciones especiales

Para la temporada 2025-2026, se ofertarán 879.213 plazas. Como en años anteriores, los destinos incluyen tanto costas peninsulares como Baleares, Canarias, circuitos culturales, escapadas a capitales de provincia y turismo de naturaleza. Además, sigue vigente la opción de que las personas con discapacidad igual o superior al 45% puedan viajar junto a sus padres, siempre que se alojen en la misma habitación.

En este último caso, si la persona con discapacidad necesita habitación individual, deberá abonar un suplemento. Lo mismo ocurre para cualquier viajero que quiera habitación de uso individual: se puede solicitar, pero tiene un coste añadido.

Otro factor importante es la temporada en la que se viaja. Octubre, mayo y junio se consideran temporada alta, lo que implica precios ligeramente más elevados. El resto de los meses (noviembre a abril, excluyendo semanas especiales) se consideran temporada baja, y viajar durante ellos puede suponer un ahorro de hasta 100 euros. Así que, si la flexibilidad te lo permite, es un aspecto a tener en cuenta.

Los nuevos precios de los viajes del IMSERSO

El cambio más llamativo de esta nueva edición del programa IMSERSO es, sin duda, el ajuste en los precios. Aunque siguen siendo accesibles, es importante conocerlos bien para evitar sorpresas. A continuación, te detallamos las tarifas orientativas según el tipo de destino, duración de la estancia y si el viaje incluye transporte.

Para Andalucía, Murcia, Cataluña y la Comunidad Valenciana, los precios en temporada baja serán:

Con transporte : 10 días por 309,22 euros , y 8 días por 244,04 euros .

: 10 días por , y 8 días por . Sin transporte: 10 días por 270,39 euros, y 8 días por 224,63 euros.

En el caso de las Islas Baleares, el coste será algo más elevado:

Con transporte : 10 días por 353,37 euros , y 8 días por 285,29 euros .

: 10 días por , y 8 días por . Sin transporte: 10 días por 270,52 euros, y 8 días por 224,36 euros.

Los viajes a Canarias, como es habitual, son los más caros debido a la distancia:

Con transporte : 10 días por 464,72 euros , y 8 días por 378,75 euros .

: 10 días por , y 8 días por . Sin transporte: 10 días por 270,39 euros, y 8 días por 224,28 euros.

A esto se suman los precios para otras modalidades del programa:

Circuitos culturales e itinerarios : 6 días por 312,51 euros .

: 6 días por . Turismo de naturaleza : 5 días por 305,75 euros .

: 5 días por . Capitales de provincia : 4 días por 132,91 euros .

: 4 días por . Viajes a Ceuta y Melilla: 305,75 euros.

Una tarifa plana para rentas bajas y otras novedades

Una de las grandes novedades este año en los viajes del IMSERSO, es la inclusión de una tarifa plana de 50 euros destinada a personas con rentas más bajas. Aunque aún no se han especificado los criterios exactos para acceder a esta modalidad, se espera que beneficie a un número importante de solicitantes, haciendo que estos viajes sean aún más inclusivos.

Además, se mantiene la posibilidad de que los viajes se realicen acompañados por pareja o familiares, lo que permite compartir la experiencia y disfrutar del descanso con quien uno elija.