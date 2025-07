Casi nadie lo sabe pero Hacienda tendrá que pagarte un dineral: lo dice un experto y tiene sentido

Aunque la campaña de la Renta terminó oficialmente el 30 de junio, todavía quedan muchas dudas para algunos de los contribuyentes, especialmente aquellos que hicieron su declaración hace meses o semanas, les salió a devolver, pero todavía no han cobrado nada. No es una cuestión menor, ya que para muchos hogares, esa devolución supone un alivio económico importante en plena temporada veraniega. Sin embargo, lo que pocos saben es que la Agencia Tributaria tiene un plazo legal para realizar esas devoluciones. Entonces ¿cuándo va a pagarte Hacienda?.

La abogada y experta fiscal conocida en redes como @tuexpertafiscal ha aclarado en un vídeo reciente, varios de los mitos más extendidos sobre las devoluciones del IRPF. De este modo, y a través de una explicación clara, directa y, sobre todo, útil, cuenta el porqué Hacienda está tardando en pagarte, pero además, ha desvelado algo que pocos saben y es que en el caso de que esa devolución se retrase, vas a poder recibir más dinero del que se te debe ya que se abonará con intereses por el retraso. Por ello, es importante conocer bien los plazos de Hacienda, pero también, los motivos por lo que se retrasan en el hacerte el pago de tu devolución.

¿Cuándo va a pagarte Hacienda lo que te debe?

Uno de los mitos más extendidos sobre la campaña de la Renta es creer que si haces la declaración en los primeros días, Hacienda te ingresará antes la devolución. Y aunque puede ser cierto en algunos casos muy concretos, la norma general no funciona así. Como bien explica esta experta llamada Irene, lo importante no es tanto cuándo presentas tu declaración, sino la complejidad de la misma.

En declaraciones sencillas, donde el borrador se confirma sin apenas modificaciones, sí es cierto que Hacienda puede devolver el dinero antes si se presenta la documentación en los primeros días. Pero en el resto de situaciones (que son la mayoría) el hecho de presentar la declaración el 3 de abril o el 15 de junio no altera de forma significativa los plazos de devolución. Así que no hay que precipitarse pensando que hacerlo cuanto antes garantizará un ingreso rápido.

Los plazos reales

Aquí viene lo que de verdad interesa: Hacienda tiene un plazo legal de seis meses desde el final de la campaña para devolverte el dinero. Es decir, si presentaste la declaración y te salió a devolver, la Agencia Tributaria tiene hasta el 30 de diciembre para ingresarte esa cantidad. Y si no lo hace dentro de ese plazo, entonces empieza lo interesante: tendrá que pagarte intereses por demora.

Esos intereses, aunque no suelen ser espectaculares, representan un beneficio para ti como contribuyente, ya que compensan el retraso en el ingreso. Además, cuanto más tarde en devolverte el dinero Hacienda, más intereses se irán acumulando.

¿Cuándo empiezan realmente las devoluciones?

Aunque el plazo legal da hasta seis meses, lo cierto es que Hacienda empieza a devolver dinero casi desde el inicio de la campaña. Según la experta fiscal, ya a los dos días de abrirse el plazo de presentación de declaraciones, comienzan a procesarse los primeros pagos. Por eso, hay personas que en abril ya han recibido su devolución.

Eso sí, los plazos reales suelen estar entre las dos y las cuatro semanas desde la presentación. Y como ya hemos comentado, las declaraciones más simples se procesan antes. La experta aclara que aquellas que incluyen deducciones, alquileres, aportaciones a planes de pensiones o cualquier casuística más compleja, tardarán más, porque Hacienda necesita más tiempo para comprobar que todo está correcto antes de soltar el dinero. Y ahí es donde se puede alargar el proceso.

Declaración sencilla, devolución rápida

Teniendo en cuenta todo lo anterior, hay una estrategia clara para quienes quieran cobrar lo antes posible el año próximo: preparar una declaración sencilla, sin errores, y hacerla cuanto antes. Eso, según @tuexpertafiscal, aumenta las probabilidades de que la devolución llegue en pocas semanas. Además, hacer la declaración con tiempo da margen para corregir posibles fallos o detectar deducciones olvidadas.

Pero si sabes que tu declaración es más compleja, ten paciencia. El proceso puede llevar más tiempo y eso no significa que haya problemas. De hecho, si Hacienda se retrasa y se pasa del 30 de diciembre, recuerda: no pierdes dinero, ganas intereses. Es un derecho que tienes como contribuyente y no tienes que hacer nada para reclamarlo: la Agencia Tributaria los aplica automáticamente al hacer la devolución fuera de plazo.

Cómo saber en qué fase está tu devolución

Otra de las dudas más habituales es si se puede comprobar el estado del proceso. Y la respuesta es sí. De hecho, es muy fácil. A través del portal de la Agencia Tributaria, en el servicio conocido como Renta WEB, puedes ver en todo momento en qué fase se encuentra tu devolución. Solo necesitas identificarte con tu Cl@ve, certificado digital o número de referencia. Ahí verás si tu declaración ya ha sido tramitada, si está pendiente de revisión, si hay algún requerimiento o si ya ha sido ordenado el pago.