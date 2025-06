La carta de Hacienda que pone en alerta a estos contribuyentes: hay más de 90.000 afectados

A nadie le gusta recibir una carta de Hacienda, y menos aún en el mes que marca el final de la campaña de la renta. Pero lo cierto es que esas cartas, que muchos llaman las del miedo, existen, aunque lejos de ser siempre motivo de alarma, en la mayoría de los casos tienen un carácter informativo. Sirven para avisar de alguna posible irregularidad cometida al hacer la declaración. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora con más de 92.000 contribuyentes que, en los últimos días, han recibido una notificación de la Agencia Tributaria. Lejos de ser una sanción directa, esta comunicación actúa como un aviso preventivo. ¿El motivo? Lo dicho: errores detectados en la declaración de la Renta 2024-2025. Fallos que, aunque puedan parecer pequeños, pueden acabar teniendo consecuencias importantes si no se corrigen a tiempo.

No es la primera vez que Hacienda lanza este tipo de advertencias, pero sí llama la atención la cifra. La campaña de la renta se acerca a su fin (termina el 30 de junio) y la Agencia Tributaria ha intensificado los controles para asegurarse de que todo cuadre. La carta, en realidad, es una especie de última oportunidad para que el contribuyente revise lo que ha presentado y, si corresponde, lo corrija por su cuenta antes de que el error derive en un procedimiento sancionador. Porque si hay algo que Hacienda no suele perdonar, es dejar pasar un aviso. Por eso, aunque el susto inicial sea comprensible, lo más sensato es tomarlo como lo que es: una segunda oportunidad.

Pero además de estar atentos al buzón por si recibimos una de estas cartas de Hacienda, debemos estar atentos al correo y a la web de la AEAT. Si accedes a tu expediente en la aplicación móvil de la Agencia Tributaria o en el portal de Renta Web, puede que allí te esté esperando una notificación pendiente. Así que, aunque no te haya llegado nada en papel, conviene echar un vistazo por si acaso. Mejor descubrirlo a tiempo y poder actuar, que enterarse cuando ya no hay margen de maniobra.

La carta de Hacienda que pone en alerta a estos contribuyentes

No todos los errores con respecto a la declaración de la Renta, son iguales ni todos los contribuyentes han cometido los mismos fallos. Sin embargo, hay ciertos patrones que se repiten año tras año y que, por tanto, Hacienda vigila con especial atención. Uno de los más comunes tiene que ver con las rentas inmobiliarias no imputadas, como ingresos por alquileres o la declaración de una segunda residencia. En ocasiones se trata de olvidos o de creer que ciertas propiedades no deben incluirse, pero lo cierto es que, para la Agencia, cada detalle cuenta y las omisiones, aunque no sean malintencionadas, pueden acabar saliendo caras.

Otro punto crítico está en las ganancias patrimoniales derivadas de acciones, criptomonedas o fondos de inversión. No todo el mundo tiene claro cómo declarar correctamente este tipo de operaciones, y eso da lugar a fallos que Hacienda detecta con facilidad al cruzar datos con bancos y plataformas financieras. También se están revisando con lupa las deducciones autonómicas, sobre todo aquellas que se han aplicado sin cumplir todos los requisitos exigidos por la comunidad autónoma correspondiente. Y un clásico de cada campaña: errores en las retenciones cuando ha habido cambios de pagador, algo habitual en personas que han trabajado para más de una empresa durante el año.

Por último, hay un grupo que suele pasar desapercibido y que, sin embargo, está siendo objeto de especial atención: los contribuyentes que perciben pensiones del extranjero. Estas deben declararse, y no siempre se hace bien, ya sea por falta de información o por pensar que, al ser ingresos fuera del país, no tienen que incluirse. En todos estos casos, la carta que envía Hacienda no acusa ni sanciona, simplemente invita a revisar la declaración. Pero si no se actúa tras el aviso, ahí sí pueden comenzar los problemas.

¿Qué hacer si recibimos el aviso?

Lo más importante: no ignorarlo. La carta no exige una respuesta obligatoria, pero sí espera que, si el contribuyente detecta un error, lo corrija de forma voluntaria. Y cuanto antes, mejor. Para ello, basta con entrar en el portal de Renta Web, buscar el expediente correspondiente a la Renta 2024-2025 y seleccionar la opción de Modificar declaración. Una vez dentro, se pueden ajustar los importes, añadir los datos que faltaban o corregir los que estaban mal, y volver a firmar y enviar el documento.

Hay que tener en cuenta que, si la rectificación implica pagar más de lo que inicialmente salía, será necesario abonar esa diferencia en el mismo momento o fraccionarla en dos pagos. No se puede modificar la declaración a la baja sin pagar la diferencia. A cambio, el contribuyente se ahorra posibles recargos o sanciones que sí podrían aplicarse si la Agencia detecta el fallo por su cuenta más adelante.

Por cierto, no estás solo si decides corregir tu declaración. El año pasado, más de 26.500 personas hicieron lo mismo tras recibir este tipo de notificaciones. Es una herramienta que Hacienda utiliza cada vez más y que, en el fondo, permite a los ciudadanos actuar de forma responsable sin entrar directamente en conflictos administrativos.

La campaña de la Renta 2024-2025 está ya en su tramo final. Queda poco más de dos semanas para que cierre el plazo oficial y, como suele ocurrir, los días finales se acumulan las prisas, las dudas y también los errores. Por eso es clave prestar atención a cada detalle, especialmente si se ha recibido algún tipo de aviso. No hay mucho tiempo para pensárselo: el 30 de junio es la fecha límite para presentar, modificar o confirmar la declaración.

Mientras tanto, Hacienda ya ha devuelto casi 8 millones de euros a los contribuyentes que tenían derecho a reembolso. Es una cifra que demuestra que el sistema sigue funcionando con cierta agilidad, pero también que todavía quedan muchos expedientes abiertos. Si has presentado tu declaración hace semanas y te parece raro que no se haya resuelto aún, es otro motivo para entrar en Renta Web y revisar si hay alguna notificación pendiente.