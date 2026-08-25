Lo que hace Karlos Arguiñano cuando va a un restaurante y toda España aplaude: «Con esto tengo bronca»

Uno de los más famosos cocineros de nuestro país, Karlos Arguiñano, puso el grito en el cielo cuando vio un elemento fundamental en la mesa de un restaurante al que muchas veces no se le presta atención. Durante una entrevista en el podcast del canal de YouTube de El Txoko de Idoate, conducido por Mikel Idoate, Arguiñano criticó duramente que la alta cocina descuidase productos tan básicos como es el pan y lo considere además un acompañamiento menor tras cobrar facturas elevadas por los platos principales.

El propio Arguiñano es muy crítico y exigente con su hijo por este mismo motivo, según contaba en el podcast: «Mi hijo Joseba hace pan y yo le dije si no vas a hacer pan bueno, no hagas pan, Joseba». «Haz el mejor pan porque el pan es tan importante como para tener un tenedor en una mano y un trozo de pan en la otra» añadió el cocinero, quejándose seguidamente del pan de mala calidad que muchos «restaurantes buenos» ponen en la mesa.

La importancia del pan

En muchos restaurantes, sobre todo de gamas altas, el pan se empieza a cobrar como un complemento, es decir, se considera un alimento más que requiere de atención. «Si vas a un restaurante a comerte un buen pescado, una buena carne, una buena sopa, un buen marmitaco, el pan dámelo bueno. Luego me cobras lo que quieras, pero dame un trozo de pan bueno, no una cosa que es como una gominola… Para comer una gominola, ya voy a la tienda de las chuches. Con lo del pan tengo bronca, tengo bronca».

El pan se vuelve un importante compañero durante la experiencia de una comida en un restaurante. Acompañar un buen pescado o carne con un mal pan puede arruinar por completo una aparente divertida y deliciosa experiencia en un restaurante que promete por sus precios.