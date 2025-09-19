Crema pastelera de Eva Arguiñano: la receta fácil y cremosa

La crema pastelera es uno de esos básicos de la repostería que nunca fallan. Está en tartas, milhojas, buñuelos, brazos de gitano… y hasta se puede disfrutar sola, a cucharadas. Eva Arguiñano, que siempre ha defendido una repostería casera, sencilla y sabrosa, nos enseña que hacerla en casa no tiene ningún misterio. Con ingredientes que todos tenemos en la despensa y un poco de paciencia, se consigue una crema suave, aromática y muy versátil.

Ingredientes (6 raciones de crema)

500 ml de leche entera

4 yemas de huevo

120 g de azúcar

40 g de maicena

1 rama de canela

La piel de medio limón (solo lo amarillo)

Unas gotas de esencia de vainilla (opcional)

Preparación paso a paso

Aromatizar la leche.

Pon la leche en un cazo junto con la canela y la piel de limón. Caliéntala hasta que empiece a hervir, apaga el fuego y deja reposar unos minutos. Ese pequeño gesto hará que la crema tenga un aroma irresistible. Cuela la leche y resérvala. Mezclar huevos y azúcar.

En un bol, bate las yemas con el azúcar hasta que blanqueen un poco. La mezcla debe quedar más clara y espumosa: así la crema tendrá una textura ligera. Añadir la maicena.

Incorpora la maicena y remueve bien hasta que no quede ningún grumo. Si quieres, puedes tamizarla antes para facilitar el trabajo. Unir con la leche.

Vierte la leche aromatizada poco a poco sobre la mezcla de yemas, sin dejar de remover. Este paso es importante para que el calor no cuaje los huevos de golpe. Cocinar la crema.

Lleva todo de nuevo al cazo y cocina a fuego medio. Remueve constantemente con unas varillas hasta que espese. No tengas prisa: la crema debe quedar suave, cremosa y sin grumos. Dejar reposar.

Pasa la crema a un bol y cúbrela con film transparente pegado a la superficie. Así evitas que se forme esa costra poco apetecible. Primero deja que se enfríe un rato a temperatura ambiente y luego guárdala en la nevera hasta que la uses.

Consejos prácticos

Si prefieres un sabor diferente, cambia el limón por naranja o añade un poco más de vainilla.

Con esta misma base puedes preparar una crema catalana: solo necesitas cubrirla con azúcar y caramelizarla.

Añadir un chorrito de nata líquida junto con la leche la vuelve aún más cremosa.

Calorías aproximadas

Leche entera (500 ml): ~320 kcal

Yemas (4): ~240 kcal

Azúcar (120 g): ~480 kcal

Maicena (40 g): ~145 kcal

Aromas: ~5 kcal

Total del plato completo: ~1.190 kcal

Por ración (6 porciones): ~200 kcal.

Un clásico que nunca pasa de moda

Hacer crema pastelera en casa no solo es sencillo, también es un placer. El olor de la leche infusionada con limón y canela ya anuncia que algo bueno viene en camino. Con esta receta fácil de Eva Arguiñano tendrás una base para rellenar buñuelos, milhojas o tartas, o simplemente para disfrutar con unas galletas.

Es cremosa, dulce en su justa medida y muy versátil. Y lo mejor: se prepara en apenas 20 minutos. Un básico de repostería que, como diría Eva, te hará disfrutar tanto preparándolo como saboreándolo después.