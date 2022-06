El verano es una de las épocas más esperadas por todos, principalmente para disfrutar de las playas, las vacaciones y el clima. Pero también por las ricas comidas que podemos disfrutar. Una receta ideal en esta temporada es la crema de berros con yogurt natural, una preparación deliciosa y además saludable. Podemos servirla como entrada en nuestra próxima comida. Esta receta no puede faltar en el menú de los amantes de las cremas caseras. El berro es una planta que destaca por su contenido en nutrientes, principalmente vitamina C y A. Posee flavonoides entre sus nutrientes, los cuales tienen propiedades antioxidantes que favorecen la salud del corazón. También aporta altos niveles de fibra, mejora el tránsito intestinal y previene problemas como el estreñimiento. Sus propiedades antiinflamatorias e inmunitarias evitan la gripe y enfermedades como la hipertensión. El yogur es un alimento lleno de nutrientes y beneficios para la salud. Lo que más resalta de su composición es su alto contenido en calcio, mineral fundamental para los huesos y dientes. Aunque posee grasas, su aporte en colesterol bueno y su ayuda en la disminución de la presión arterial lo hacen ideal para el corazón. Además, hay variedad para todos los gustos y se adapta a todas las dietas. Por otra parte, es un ingrediente que se adapta perfectamente a todo tipo de platos, dulces y salados. Ingredientes:

1 ½ tazas de berros

4 tazas de caldo de pollo sin grasa bajo en sodio

1 taza de yogur natural descremado y sin lactosa

2 patatas grandes

¼ cucharadita de pimienta negra

Cómo preparar crema de berros con yogur natural, receta veraniega:

Comenzamos lavando muy bien los berros y las patatas hasta asegurarnos que no quede ningún rastro de tierra. Llenamos dos ollas pequeñas con abundante agua y calentamos a fuego medio. En una añadimos las patatas y en la otra el manojo de berros. Dejamos hervir hasta que se cocinen por completo. Una vez cocidos escurrimos bien. Pelamos y cortamos las patatas en trozos pequeños. Incorporamos los berros y las patatas en el vaso de una batidora. Vertemos ¼ del caldo de pollo y trituramos todo junto. Batimos hasta obtener una consistencia de puré. En una olla agregamos el resto del caldo de pollo y cocinamos a fuego lento durante unos minutos. Enseguida añadimos la mezcla de berros y cocinamos otros cinco minutos. En este punto incluimos el yogur y sazonamos. Se puede agregar alguna especia, al gusto, como ajo, cominos, tomillo, etc.

Si te gustan las cremas no te puedes perder esta rica receta. La crema de berros con yogur natural es la receta veraniega perfecta para iniciar las vacaciones. Si no la habías probado antes, este es el momento perfecto, no te arrepentirás.