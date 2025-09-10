Conejo al tomillo: la receta fácil y sabrosa de Karlos Arguiñano

El conejo es una carne que siempre ha tenido un lugar especial en nuestra mesa. Es ligera, sana y, lo mejor de todo, muy agradecida: lo mismo sirve para un guiso lento que para un asado al horno. Hoy vamos a preparar un plato que podría salir perfectamente en el programa de Karlos Arguiñano: conejo al tomillo, sencillo de hacer y con un aroma que conquista nada más abrir la tapa de la cazuela.

Ingredientes para 4 personas

1 conejo entero troceado (unos 1,2 kg)

4 dientes de ajo

2 cebollas medianas

2 zanahorias

1 pimiento verde

200 ml de vino blanco

200 ml de caldo de ave o verduras

2 ramitas de tomillo fresco (o 1 cucharada seca)

2 hojas de laurel

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco picado para el toque final

Cómo hacerlo paso a paso

Preparar la base

Empieza lavando y secando bien los trozos de conejo. Ponles un poco de sal y pimienta. Mientras tanto, corta la cebolla en juliana, lamina los ajos, trocea las zanahorias en rodajas y el pimiento en tiras. Dorar la carne

En una cazuela amplia echa el aceite y, cuando esté caliente, añade los trozos de conejo. Lo que queremos aquí es sellar y dar color, no cocinarlo del todo. Sácalos cuando estén doraditos y resérvalos. El sofrito

En el mismo aceite (que ya tiene todo el sabor de la carne), pon la cebolla, el ajo, la zanahoria y el pimiento. Deja que se pochen poco a poco, removiendo para que no se quemen. Cuando la cebolla empiece a tomar un color dorado, ya lo tienes. Un buen chorro de vino

Devuelve el conejo a la cazuela y añade el vaso de vino blanco. Sube un poco el fuego y deja que burbujee para que el alcohol se evapore. Este paso le da un aroma muy especial. Las hierbas y la cocción lenta

Añade el tomillo y el laurel, vierte el caldo y tapa la cazuela. Cocina a fuego medio unos 30-35 minutos. De vez en cuando échale un ojo y remueve un poco. Si ves que se queda seco, añade un poco más de caldo o agua. Últimos detalles

Cuando la carne esté tierna y la salsa con cuerpo, prueba y ajusta de sal y pimienta. Justo antes de servir, espolvorea con perejil fresco picado. El olor en este punto ya te va a tener salivando.

Consejos de la casa

Este plato combina de maravilla con unas patatas panaderas o con un arroz blanco que recoja la salsa.

o con un arroz blanco que recoja la salsa. Si no tienes tomillo fresco, el seco sirve igual, pero usa un poco menos porque concentra más el sabor.

Unas aceitunas negras añadidas al final le dan un toque muy rústico y mediterráneo.

le dan un toque muy rústico y mediterráneo. Combina el conejo con salmorejo.

Calorías aproximadas del plato

Conejo (parte comestible ~900 g): 1170 kcal

Aceite de oliva (40 ml): 360 kcal

Vino blanco (200 ml, tras evaporar el alcohol): 140 kcal

Caldo (200 ml): 40 kcal

Verduras (cebolla, zanahoria, pimiento, ajo): 200 kcal aprox.

Total: ~1910 kcal

Por ración (4 personas): unos 475 kcal.

Para terminar

Este conejo al tomillo es un plato de esos que no fallan. Se hace con ingredientes de andar por casa, pero cuando lo pruebas notas cómo el tomillo y el vino se mezclan con la carne tierna para dar un sabor profundo y casero. Es de esas recetas que no requieren técnica complicada, solo cariño y un poco de paciencia. Ideal para un domingo en familia o para sorprender a los amigos con algo diferente y, además, ligero.