Conejo al tomillo: la receta fácil y sabrosa de Karlos Arguiñano
Prepara un exquisito conejo al tomillo con la receta infalible de Karlos Arguiñano. Un plato principal lleno de sabor, fácil de hacer y perfecto para cualquier ocasión.
El conejo es una carne que siempre ha tenido un lugar especial en nuestra mesa. Es ligera, sana y, lo mejor de todo, muy agradecida: lo mismo sirve para un guiso lento que para un asado al horno. Hoy vamos a preparar un plato que podría salir perfectamente en el programa de Karlos Arguiñano: conejo al tomillo, sencillo de hacer y con un aroma que conquista nada más abrir la tapa de la cazuela.
Ingredientes para 4 personas
Cómo hacerlo paso a paso
- Preparar la base
Empieza lavando y secando bien los trozos de conejo. Ponles un poco de sal y pimienta. Mientras tanto, corta la cebolla en juliana, lamina los ajos, trocea las zanahorias en rodajas y el pimiento en tiras.
- Dorar la carne
En una cazuela amplia echa el aceite y, cuando esté caliente, añade los trozos de conejo. Lo que queremos aquí es sellar y dar color, no cocinarlo del todo. Sácalos cuando estén doraditos y resérvalos.
- El sofrito
En el mismo aceite (que ya tiene todo el sabor de la carne), pon la cebolla, el ajo, la zanahoria y el pimiento. Deja que se pochen poco a poco, removiendo para que no se quemen. Cuando la cebolla empiece a tomar un color dorado, ya lo tienes.
- Un buen chorro de vino
Devuelve el conejo a la cazuela y añade el vaso de vino blanco. Sube un poco el fuego y deja que burbujee para que el alcohol se evapore. Este paso le da un aroma muy especial.
- Las hierbas y la cocción lenta
Añade el tomillo y el laurel, vierte el caldo y tapa la cazuela. Cocina a fuego medio unos 30-35 minutos. De vez en cuando échale un ojo y remueve un poco. Si ves que se queda seco, añade un poco más de caldo o agua.
- Últimos detalles
Cuando la carne esté tierna y la salsa con cuerpo, prueba y ajusta de sal y pimienta. Justo antes de servir, espolvorea con perejil fresco picado. El olor en este punto ya te va a tener salivando.
Consejos de la casa
- Este plato combina de maravilla con unas patatas panaderas o con un arroz blanco que recoja la salsa.
- Si no tienes tomillo fresco, el seco sirve igual, pero usa un poco menos porque concentra más el sabor.
- Unas aceitunas negras añadidas al final le dan un toque muy rústico y mediterráneo.
- Combina el conejo con salmorejo.
Calorías aproximadas del plato
Conejo (parte comestible ~900 g): 1170 kcal
Aceite de oliva (40 ml): 360 kcal
Vino blanco (200 ml, tras evaporar el alcohol): 140 kcal
Caldo (200 ml): 40 kcal
Verduras (cebolla, zanahoria, pimiento, ajo): 200 kcal aprox.
Total: ~1910 kcal
Por ración (4 personas): unos 475 kcal.
Para terminar
Este conejo al tomillo es un plato de esos que no fallan. Se hace con ingredientes de andar por casa, pero cuando lo pruebas notas cómo el tomillo y el vino se mezclan con la carne tierna para dar un sabor profundo y casero. Es de esas recetas que no requieren técnica complicada, solo cariño y un poco de paciencia. Ideal para un domingo en familia o para sorprender a los amigos con algo diferente y, además, ligero.