Esta receta casera de conejo a bras puede ser una buena manera de entrar por primera vez en la preparación de esta deliciosa carne íntimamente relacionada con España, pues, como se sabe, el origen remite a un término fenicio que se traducía como “tierra de conejos”. No es para menos que esta tierra haya sido llamada así, pues el conejo común europeo (Oryctolagus cuniculus) es originario de la península ibérica, y de allí salió saltando para difundirse con tanto éxito en otros continentes, que hoy en día está catalogado entre las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Porque no se come tanto como debiera, y porque no saben lo bueno que es. La carne de conejo es rica en proteínas, y también en selenio, un antioxidante, y vitaminas del grupo B. Es una carne magra, fácil de digerir y gastronómicamente muy versátil.

Conejo deriva de una palabra prerromana e ibérica, kyniklos, que se convirtió en el latín cuniculus, y en España es mayormente consumido por los catalanes, seguidos por la Comunidad Valenciana y luego por los andaluces. Aunque persisten los conejos salvajes, la mayoría de los que se consumen provienen de granjas. Su domesticación es bastante reciente: hay referencias a su cría en China del siglo VI a.C., y de crías de conejos entre los romanos del siglo II a.C. Quizás por eso, actualmente su forma de preparar sea parecida a la de la carne de caza. Al preparar en las brasas esta receta casera de conejo a bras, el cocinero tal vez esté repitiendo o evocando un acto antiquísimo en la península: la de un cazador del Paleolítico, o la de un joven romano (como el emperador Adriano, que nació cerca de lo que actualmente es Sevilla y pasó sus primeros años en Hispania), que en una noche veraniega cocina, en el fuego de una fogata, un conejo que cazó hace poco.

Ingredientes: