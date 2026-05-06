Calabacín en airfryer: receta fácil y ligera con resultado crujiente

El calabacín en airfryer se ha convertido en una de esas recetas rápidas que siempre funcionan. Sirve como acompañamiento, como cena ligera o incluso como snack saludable para picar entre horas. Y lo mejor es que no hace falta complicarse demasiado. Con pocos ingredientes y una buena temperatura en la freidora de aire, el resultado queda dorado por fuera y tierno por dentro.

Lo curioso es que mucha gente piensa que el calabacín queda blando sí o sí. Pero no. Hay un par de trucos simples que ayudan bastante a conseguir ese toque crujiente que marca la diferencia. Tampoco hace falta llenarlo de aceite ni empanarlo en exceso.

Ingredientes para preparar calabacín en airfryer

2 calabacines medianos

2 cucharadas de aceite de oliva

3 cucharadas de pan rallado

2 cucharadas de queso parmesano rallado

Sal al gusto

Pimienta negra

Ajo en polvo

Orégano o especias al gusto

Hay gente que también añade pimentón, curry suave o incluso un poco de cayena si quiere darle más sabor. El calabacín combina bastante bien con casi cualquier especia.

Cómo hacer calabacín crujiente en freidora de aire

Lo primero es lavar bien los calabacines. Después puedes cortarlos en rodajas, bastones o medias lunas. Los bastones suelen quedar más crujientes, aunque eso ya depende del gusto de cada uno. Un detalle importante: secarlos bien con papel de cocina. Parece una tontería, pero el exceso de agua hace que luego se cuezan más de la cuenta dentro de la airfryer y pierdan textura. Cuando estén listos, se colocan en un bol grande con un poco de aceite de oliva. No hace falta mucho. La gracia de la freidora de aire es precisamente cocinar con menos grasa. Luego se añaden las especias, la sal, el queso parmesano y el pan rallado. Se mezcla todo hasta que las piezas queden ligeramente cubiertas. Aquí hay otra clave. No conviene saturar el calabacín con demasiada mezcla porque entonces el resultado puede quedar pesado y menos crujiente.

Tiempo y temperatura ideal en la airfryer

La mayoría de recetas funcionan bastante bien entre 190 y 200 grados . En 2026, muchas freidoras de aire ya incluyen programas automáticos para verduras, aunque sigue siendo mejor controlar el punto manualmente.

. En 2026, muchas freidoras de aire ya incluyen programas automáticos para verduras, aunque sigue siendo mejor controlar el punto manualmente. Lo habitual es cocinar el calabacín durante unos 12 o 15 minutos a 200 grados , removiendo a mitad de cocción para que se dore de forma uniforme.

, removiendo a mitad de cocción para que se dore de forma uniforme. Cada airfryer cambia un poco. Algunas cocinan más fuerte que otras. Por eso merece la pena vigilar los últimos minutos. Cuando los bordes empiezan a verse dorados y el exterior queda firme, normalmente ya está listo.

normalmente ya está listo. Si quieres un acabado todavía más crujiente, puedes añadir un minuto extra o activar la función de grill si tu modelo la tiene.

Trucos para que quede realmente crujiente

El error más común es llenar demasiado la cesta. Cuando las piezas están amontonadas, el aire caliente no circula bien y el calabacín termina más blando.

Lo ideal es cocinarlo en una sola capa. Si hace falta, mejor preparar dos tandas. Sí, tardas un poco más, pero el resultado cambia muchísimo.

Otro truco útil es usar panko japonés en lugar de pan rallado normal. Queda más ligero y da un crujiente bastante mejor. De hecho, muchos restaurantes lo utilizan precisamente por eso.

También funciona bien añadir queso parmesano porque ayuda a crear una capa más dorada durante el cocinado. Y aporta sabor sin necesidad de usar demasiada sal.

Ideas para acompañarlo

El calabacín en airfryer pega prácticamente con todo. Puede servirse junto a carne, pescado o hamburguesas vegetales. Incluso queda muy bien dentro de wraps o bocadillos ligeros.

Hay quien lo utiliza como sustituto de las patatas fritas cuando quiere algo menos pesado. Y sinceramente, para cenas rápidas funciona bastante mejor de lo que parece.

¿Es una receta saludable?

Sí. Bastante. El calabacín tiene pocas calorías, mucha agua y un aporte interesante de fibra. Además, al cocinarse en airfryer se utiliza muchísimo menos aceite que en una fritura tradicional.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocinado: 15 minutos

Porciones: 2 personas

Información nutricional: aproximadamente 140 calorías por ración

Tipo de cocina: Mediterránea / saludable

Tipo de comida: Cena ligera, guarnición o snack