Si estás buscando una opción dulce para hacer disfrutar a tu paladar y al de tus invitados, una buena alternativa son estos exquisitos bombones de chocolate blanco con jengibre y lima. ¿Lo mejor? Son muy fáciles de preparar y el resultado es espectacular, tanto en sabor como en presentación. Lo único que debes tomar en cuenta es tener un molde para bombones, pero éstos son muy fáciles de conseguir en cualquier tienda, tanto física como online. Por lo demás, se trata de ingredientes sencillos, que tendrás en la despensa de casa o podrás adquirir fácilmente en el mercado.

Además de deliciosos, estos bombones tienen ingredientes que nos aportan muchos beneficios para la salud en general. Por un lado, el chocolate blanco que, aunque se dice por los expertos en nutrición que no es tan beneficioso como el negro, también aporta calcio, potasio y muchos otros antioxidantes. A continuación, está el jengibre, rico en vitamina C y también conocido por sus magníficas propiedades antiinflamatorias y digestivas. Finalmente, la lima también es rica en vitamina C, por lo que su consumo nos ayuda a fortalecer el sistema inmune.

Ingredientes:

200g de chocolate blanco

1 cucharada de aceite de coco

1 lima (ralladura)

1 cucharadita de jengibre fresco rallado

Una pizca de sal

Moldes para bombones

Cómo preparar estos bombones de chocolate blanco con jengibre y lima:

Ralla la cáscara de la lima hasta obtener el equivalente, aproximado, de una cucharadita. Repite el proceso anterior, pero con el jengibre. Ralla hasta obtener una cucharadita. En una olla pequeña, agrega el aceite de coco y el chocolate blanco troceado. Lleva a fuego bajo y remueve constantemente hasta que los dos ingredientes estén completamente derretidos e integrados. Debes estar atento porque el chocolate blanco se derrite muy rápido. Cuando se haya derretido, retira del fuego. En este punto, incorpora el jengibre y la ralladura de lima e integra con suavidad, preferiblemente con una cuchara de madera. Vierte la mezcla de chocolate, jengibre y lima en los moldes para bombones. Debes llenarlos hasta el borde. Lleva al refrigerador durante dos horas, como mínimo, o hasta que los bombones estén firmes y solidificados. Finalmente, cuando los bombones estén firmes, puedes desmoldarlos con mucho cuidado, servirlos y disfrutarlos.

Información nutricional: 1200 kcal en total

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo

Como puedes observar, esta receta de bombones de chocolate blanco con jengibre y lima es muy fácil de preparar. Lo único especial que debes considerar es comprar el molde para los bombones porque de resto, ni siquiera requieren de gran cantidad de ingredientes. El resultado es, por supuesto, espectacular tanto a nivel visual como en sabor y textura, por lo que se trata de una gran opción cuando queremos sorprender a nuestros invitados con un postre exquisito y sofisticado. ¿Te animas a preparar estos deliciosos bombones?