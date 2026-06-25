Berenjenas rellenas de atún con Thermomix: receta con Varoma, velocidades y tiempos exactos

Las berenjenas rellenas de atún con Thermomix son unas de esas recetas que te permiten explotar al máximo todas las funciones del robot de cocina, ya que mientras las berenjenas se cocinan al vapor en el Varoma, se puede aprovechar el vaso para hacer el sofrito, reduciendo así el tiempo total de elaboración y evitando ensuciar utensilios de cocina que no son necesarios. En menos de 40 minutos tienes unas barquitas tiernas, con un relleno jugoso y listas para ser gratinadas.

Ingredientes de las berenjenas rellenas de atún con Thermomix

2 berenjenas medianas.

1 cebolla pequeña.

1 diente de ajo.

40 ml de aceite de oliva virgen extra.

200 g de tomate triturado.

La pulpa de las berenjenas.

2 latas de atún al natural o en aceite, bien escurridas.

Sal al gusto.

Pimienta negra.

Orégano (opcional).

80-100 g de queso rallado para gratinar.

Cómo hacer berenjenas rellenas de atún con Thermomix paso a paso

Preparar las barquitas de berenjena en la Varoma

Lavas las berenjenas y las cortas a lo largo, haciendo cortes por encima. Colócalas en el recipiente Varoma con la parte cortada hacia arriba. Añade 500 g de agua al vaso y sitúa el Varoma en su posición. Programa 20 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. Cuando finalice el tiempo, deja templar unos minutos y vacía la pulpa con ayuda de una cuchara. Reserva tanto la pulpa como las barquitas. Vacía el vaso y sécalo.

Hacer el sofrito en el vaso

Introduce la cebolla, el ajo y el aceite. Programa 5 segundos, velocidad 5. Baja los restos con la espátula y sofríe 8 minutos, 120 °C (Varoma en TM31), velocidad cuchara. El sofrito debe quedar bien pochado antes de añadir el resto de ingredientes.

Añadir la pulpa, el tomate y el atún

Agrega la pulpa de las berenjenas troceada. Programa 5 minutos, 120 °C (Varoma en TM31), giro inverso, velocidad cuchara. Añade el tomate triturado, sal, pimienta y orégano u otra hierba aromática. Cocina 10 minutos, 100 °C, giro inverso, velocidad cuchara. Incorpora el atún escurrido y mezcla 1 minuto, giro inverso, velocidad cuchara. Rellenar, gratinar y servir Rellena las barquitas con la mezcla. Espolvorea el queso rallado por encima y gratina en el horno precalentado a 220 °C durante unos 8-10 minutos, o hasta que el queso esté dorado.

Sirve recién hechas.

Velocidades y temperaturas exactas: resumen de la receta

Picar cebolla y ajo: 5 segundos, velocidad 5.

Sofrito: 8 minutos, 120 °C (Varoma en TM31), velocidad cuchara.

Cocer berenjenas: 20 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1.

Cocinar la pulpa: 5 minutos, 120 °C, giro inverso, velocidad cuchara.

Cocinar tomate: 10 minutos, 100 °C, giro inverso, velocidad cuchara.

Mezclar el atún: 1 minuto, giro inverso, velocidad cuchara.

Truco para que las barquitas no se rompan

No intentes vaciar las berenjenas nada más terminar la cocción. Espera unos minutos para que pierdan parte del calor y utiliza una cuchara pequeña, dejando alrededor de medio centímetro de pulpa pegada a la piel. Así conservarán la forma durante el relleno y el gratinado.

Preguntas frecuentes

¿Se puede hacer sin Varoma?

Sí. Las berenjenas pueden cocinarse previamente en el horno o en el microondas hasta que estén tiernas y continuar después con el relleno preparado en la Thermomix.

¿Con qué queso se gratinan?

Funcionan muy bien los quesos que funden con facilidad, como mozzarella rallada, emmental, gouda o mezclas para gratinar.

¿Se pueden congelar?

Sí. Lo más recomendable es congelarlas una vez rellenas y antes del gratinado. Después solo hay que descongelarlas en el frigorífico y hornearlas con el queso.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos.

Porciones: 4 personas.

Información nutricional (por ración): aproximadamente 350 kcal. El valor puede variar en función del tipo de atún, la cantidad de queso utilizada y el aceite empleado.

Tipo de cocina: Cocina mediterránea.

Tipo de comida: Plato principal.