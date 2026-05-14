Arroz integral con pollo y verduras estilo fitness
Si te gustan los platos naturales y saciantes, no te puedes perder esta receta de arroz integral con pollo y verduras estilo fitness.
Arroz integral con curry
Tiempo de cocción del arroz integral
Arroz integral cremoso con verduras
Si hay una receta que aparece constantemente cuando se habla de comidas equilibradas, prácticas y fáciles de preparar, es el arroz integral con pollo y verduras estilo fitness. Y tiene bastante sentido porque nos aporta varios nutrientes esenciales, desde carbohidratos, proteínas, vitaminas, etc.
Ingredientes para arroz integral con pollo y verduras
Para 4 raciones:
250 g de arroz integral
500 g de pechuga de pollo
1 pimiento rojo
1 pimiento verde
1 calabacín mediano
1 zanahoria grande
1 cebolla mediana
2 dientes de ajo
3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
pimienta negra al gusto
sal moderada
1 cucharadita de pimentón dulce
media cucharadita de cúrcuma (opcional)
perejil fresco opcional
750 ml de agua o caldo bajo en sal
Cómo preparar la receta paso a paso
Cocina el arroz integral
Es probablemente el error más común.
Evita que todo acabe cocido en vez de salteado.
Así se cocinan mejor.
No hace falta.
Funciona muy bien para guardar.