Si hay una receta que aparece constantemente cuando se habla de comidas equilibradas, prácticas y fáciles de preparar, es el arroz integral con pollo y verduras estilo fitness. Y tiene bastante sentido porque nos aporta varios nutrientes esenciales, desde carbohidratos, proteínas, vitaminas, etc.

Ingredientes para arroz integral con pollo y verduras

Para 4 raciones:

250 g de arroz integral

500 g de pechuga de pollo

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

1 calabacín mediano

1 zanahoria grande

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

pimienta negra al gusto

sal moderada

1 cucharadita de pimentón dulce

media cucharadita de cúrcuma (opcional)

perejil fresco opcional

750 ml de agua o caldo bajo en sal

Cómo preparar la receta paso a paso

Cocina el arroz integral

No sobrecuezas el pollo

Es probablemente el error más común.

Usa sartén amplia

Evita que todo acabe cocido en vez de salteado.

Corta verduras similares en tamaño

Así se cocinan mejor.

No ahogues el plato en aceite

No hace falta.

Haz cantidad extra si quieres que te sobre

Funciona muy bien para guardar.

>