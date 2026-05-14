Recetas de arroz

Arroz integral con pollo y verduras estilo fitness

Receta de arroz
Arroz integral con pollo y verduras.
Francisco María
  • Francisco María
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Si te gustan los platos naturales y saciantes, no te puedes perder esta receta de arroz integral con pollo y verduras estilo fitness.

Arroz integral con curry

Tiempo de cocción del arroz integral

Arroz integral cremoso con verduras

Si hay una receta que aparece constantemente cuando se habla de comidas equilibradas, prácticas y fáciles de preparar, es el arroz integral con pollo y verduras estilo fitness. Y tiene bastante sentido porque nos aporta varios nutrientes esenciales, desde carbohidratos, proteínas, vitaminas, etc.

Ingredientes para arroz integral con pollo y verduras

Para 4 raciones:

250 g de arroz integral
500 g de pechuga de pollo
1 pimiento rojo
1 pimiento verde
1 calabacín mediano
1 zanahoria grande
1 cebolla mediana
2 dientes de ajo
3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
pimienta negra al gusto
sal moderada
1 cucharadita de pimentón dulce
media cucharadita de cúrcuma (opcional)
perejil fresco opcional
750 ml de agua o caldo bajo en sal

Cómo preparar la receta paso a paso

Cocina el arroz integral

  • No sobrecuezas el pollo
    Es probablemente el error más común.
  • Usa sartén amplia
    Evita que todo acabe cocido en vez de salteado.
  • Corta verduras similares en tamaño
    Así se cocinan mejor.
  • No ahogues el plato en aceite
    No hace falta.
  • Haz cantidad extra si quieres que te sobre
    Funciona muy bien para guardar.
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