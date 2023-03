Aprovecha los troncos del brócoli creando esta deliciosa tapa

No volverás a tirar jamás los troncos del brócoli, podrás crear una deliciosa tapa ideal para los niños o una cena de picoteo. Comer verdura nunca ha sido tan fácil, especialmente en estos días en los que no se debe tirar nada de nada. Con el precio de los alimentos por las nubes, aprovechar cada uno de los elementos que compramos es esencial. Los troncos del brócoli no tienen porque ir a la basura, al contrario, con ellos puedes crear una tapa de restaurante fácilmente en casa. Toma nota de cómo conseguirlo paso a paso.

Ingredientes:

Troncos de brócoli

Harina

1 huevo

Pan rallado

Queso parmesano

Aceite para freír

Sal

Pimienta

Cómo aprovechar los troncos del brócoli creando esta deliciosa tapa