3 Recetas de helados caseros fáciles sin máquina

Los helados son uno de los postres más populares y deliciosos que existen, especialmente durante los meses más calurosos del año. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con la dificultad de no tener una máquina para hacer helados en casa. ¡Pero no te preocupes! En este artículo te traemos 3 recetas de helados caseros fáciles que no requieren de una máquina especializada. ¡Sigue leyendo para descubrir cómo hacer helados deliciosos y refrescantes en la comodidad de tu hogar!

Helado de fresa y plátano

Ingredientes:

2 plátanos maduros

1 taza de fresas frescas

1 taza de leche

1/2 taza de azúcar

Instrucciones:

En primer lugar, pela los plátanos y córtalos en rodajas. Lava las fresas y córtalas en trozos pequeños. Coloca los plátanos y las fresas en una licuadora junto con la leche y el azúcar. Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Vierte la mezcla en un recipiente apto para congelar y déjalo en el congelador por al menos 4 horas, o hasta que esté completamente congelado. Puedes sacar y machacar bien de vez en cuando, para que no cristalice. Una vez que el helado esté listo, retíralo del congelador y déjalo reposar unos minutos antes de servir. ¡Disfruta de un helado cremoso y natural en casa!

Información nutricional: 500 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Helados

Helado de chocolate y almendra

Ingredientes:

1 taza de leche

1/2 taza de cacao en polvo

1/2 taza de azúcar

1/2 taza de almendras picadas

Instrucciones:

En un cazo, calienta la leche a fuego medio y añade el cacao en polvo y el azúcar. Remueve constantemente hasta que el cacao y el azúcar se hayan disuelto por completo. Retira la mezcla del fuego y deja que se enfríe a temperatura ambiente. Una vez fría, añade las almendras picadas y mezcla bien. Vierte la mezcla en un recipiente apto para congelar y déjalo en el congelador por al menos 6 horas, o hasta que esté completamente congelado. Hay que sacar y machacar cada hora, para que no cristalice. Antes de servir, retira el helado del congelador y déjalo reposar unos minutos para que se ablande un poco. ¡Disfruta de un delicioso helado de chocolate y almendra hecho en casa!

Información nutricional: 600 kcal por ración

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Helados

Helado de vainilla y caramelo

Ingredientes:

2 tazas de crema de leche

1 taza de leche

1/2 taza de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

1/2 taza de caramelo líquido

Instrucciones:

En un bol grande, bate la crema de leche hasta que esté semi montada. Añade la leche, el azúcar y la esencia de vainilla, y sigue batiendo hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Vierte la mezcla en un recipiente apto para congelar y añade el caramelo líquido, removiendo ligeramente para crear un efecto marmolado. Congela el helado durante al menos 5 horas, o hasta que esté completamente solidificado. Una vez listo, saca el helado del congelador y déjalo reposar unos minutos antes de servir. ¡Disfruta de un helado cremoso de vainilla con un toque de caramelo en casa!

Información nutricional: 2370 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Helados

¡Esperamos que estas recetas de helados caseros fáciles y deliciosos te hayan inspirado a preparar tus propios postres en casa! Sorprende a tus amigos y familiares con estos helados caseros sin necesidad de una máquina especializada. ¡Disfruta de helados refrescantes y sabrosos durante todo el año!