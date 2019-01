Receta de pizza de coliflor y pollo

Si se desea tomar una pizza, pero de forma diferente a como lo haces habitualmente, esta pizza de coliflor y pollo es ideal. Pruébala.

Esta pizza de coliflor y pollo no lleva nada de harina y tiene un delicioso sabor. Llena de nutrientes y baja en calorías, es ideal para cuidar la salud. Esta original pizza atrae hasta a los niños que no aceptan verduras; la forma de preparación disimula tan bien estos ingredientes, que los pequeños no se darán cuenta de que los están comiendo. La coliflor es un vegetal versátil que necesita solo un poco de ingenio para hacerlo protagonista de variados platos. Entre sus nutrientes destaca el aporte de minerales como calcio, potasio y magnesio, que fortalecen huesos y músculos.

La coliflor es rica en vitamina C, ácido fólico y niacina, que refuerzan las defensas del organismo e intervienen en el desarrollo normal del sistema nervioso. Gran parte de la coliflor es agua y fibra, por eso se recomienda su consumo en dietas de adelgazamiento. Los huesos también necesitan de colágeno y proteínas para mantenerse sanos; en este plato, estos nutrientes los aporta el pollo y el queso.

Otro ingrediente importante de esta pizza de coliflor y pollo es el tomate fresco. Es rico en licopeno, un poderoso antioxidante que combate los radicales libres y el envejecimiento prematuro de las células.

Ingredientes:

Para la masa:

½ coliflor

1 huevo

Sal

1 cucharada de albahaca picada

4 cucharadas de queso crema light

Para la cubierta:

1 pechuga de pollo cocida

2 tomates

50 gr de queso mozzarella

Algunos ramilletes cocidos de piña y brócoli

½ cebolla

Orégano

Pimienta

Perejil

Sal

Aceite de oliva

Preparación de pizza de coliflor y pollo:

Para la masa, lavar la coliflor, quitarle el tallo y rallar la parte blanca. Colocar en una fuente y llevar al horno durante 15 minutos, o al microondas durante 10 minutos para que se seque. En un bol, mezclar el queso crema con el huevo, una pizca de sal y la albahaca. Agregar la coliflor rallada. Unir bien los ingredientes. Cubrir una placa para pizza con papel de horno. Extender la masa dándole forma redonda. Llevar a horno precalentado (180º) durante 20 minutos. Mientras, calentar una sartén con un poco de aceite. Sofreír la cebolla y el pollo picados. Condimentar con las especias y sal. Cuando estén dorados, agregar el tomate triturado. Bajar el fuego y dejar cocinar durante 10 minutos. Esparcir la salsa sobre la masa cocida. Cubrir con el queso cortado en finas lonchas. Colocar los ramilletes cocidos de piña y brócoli. Volver a hornear hasta que la cubierta se vea gratinada. Espolvorear con orégano. Servir enseguida.

La pizza de coliflor resulta rica, sana y completa. Apta para toda la familia ¡No dejes de probarla!