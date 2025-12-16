La posibilidad de ganar la Lotería de Navidad si compras 1.000 décimos, según una matemática: «Compras para que el Estado…»

Ya queda menos de una semana para que se celebre el Sorteo de la Lotería de Navidad y la verdad, comienza a notarse el nerviosismo. Las colas en las administraciones siguen siendo largas, y muchos ya rezan para que los décimos compartidos entre compañeros de trabajo y familiares sean los afortunados este año. Pero son pocos los que se conforman con un sólo número porque basta que alguien te ofrezca un décimo para pensar: «Y si toca»… y también los hay que consideran la posibilidad de gastar una buena cantidad de dinero sabiendo que cuántos más números lleven, más probabilidades tienen de ganar la La Lotería de Navidad.

Pero aunque aumenten esas posibilidades, lo cierto es que muchos décimos tendríamos que comprar para que realmente pudiéramos ganar. Pero la tradición pesa más que la lógica y, año tras año, millones de personas vuelven a invertir gran parte de su dinero en un sorteo que, en la práctica, apenas deja margen a la esperanza real de llevarse un gran premio. Aun así, la ilusión colectiva vuelve a imponerse. En este contexto, voces expertas recuerdan que la estadística es clara y poco amable con los jugadores. Una de ellas es la de Belén Yeguas, matemática de Granada, que ha explicado con cifras concretas qué probabilidades reales existen de que un décimo resulte premiado y qué ocurre incluso cuando se compra una cantidad muy elevada.

La posibilidad de ganar la Lotería de Navidad si compras 1.000 décimos

Belén Yeguas lo resume de forma directa. La probabilidad de que un sólo décimo resulte premiado con el Gordo es de un 0,001%. Dicho de otro modo, para alcanzar apenas un 1% de probabilidad habría que comprar 1.000 décimos distintos, una inversión completamente fuera del alcance de la mayoría de ciudadanos.

La experta lo explicaba en una entrevista a los servicios informativos de Cuatro, donde subrayaba que, desde el punto de vista matemático, la posibilidad de ganar sigue siendo extremadamente baja incluso multiplicando la compra. La comparación que utiliza no deja lugar a dudas: es más probable que te caiga un rayo que ganar el primer premio del sorteo.

Este dato contrasta con el comportamiento real de la población. A pesar de ello, alrededor del 70% de los adultos en España sigue comprando décimos cada año, lo que demuestra que la Lotería de Navidad funciona más como un fenómeno social y cultural que como una decisión racional basada en probabilidades.

Un sorteo millonario con 100.000 números distintos

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad pone en juego 100.000 números diferentes, del 00000 al 99999. En este 2025 repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que el año anterior, tras aumentar en medio millón la emisión de billetes.

El premio más esperado es El Gordo, dotado con 4 millones de euros a la serie, lo que se traduce en 400.000 euros brutos por décimo. A partir de ahí, la cuantía de los premios va descendiendo hasta llegar al quinto premio, que reparte 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 euros por décimo.

A pesar de estas cifras, la matemática insiste en que el volumen total de dinero repartido no cambia la probabilidad individual de cada participante. Cada número tiene exactamente las mismas opciones de salir, independientemente de cuántos décimos se compren o de cuántas personas jueguen el mismo número.

Los jóvenes, cada vez más reacios a comprar décimos

Aunque siguen siendo minoría, hay un grupo que empieza a romper con la tradición. Se trata, sobre todo, de jóvenes que deciden no comprar lotería y no comparten décimos con familiares o compañeros de trabajo, incluso asumiendo el riesgo emocional de quedarse fuera si toca cerca.

Alexandra y Victoria son dos ejemplos de este perfil. Ambas explican ante las cámaras de Cuatro que prefieren no jugar. Una de ellas reconoce directamente que no confía en su suerte y que, por ese motivo, prefiere no gastar dinero en el sorteo. La otra va un paso más allá y cuestiona el reparto real de beneficios.

«Compras para que el Estado recaude más y al final, de todo lo que recauda, es lo que gana una sola persona», señala una de las jóvenes, poniendo el foco en un aspecto del que cada vez se habla más entre quienes deciden no participar.

Dónde va realmente el dinero de la Lotería de Navidad

Del total de dinero generado por la venta de décimos, aproximadamente el 70% se destina a premios. El 30% restante va a parar a las arcas del Estado, lo que convierte a la Lotería de Navidad en una importante fuente de ingresos públicos.

Dentro de ese porcentaje hay una excepción relevante. Un 4,5% corresponde a la comisión que reciben los loteros de las administraciones españolas, una parte fundamental para que el sorteo siga funcionando año tras año y para sostener una red histórica que forma parte del paisaje urbano de muchas ciudades y pueblos.

Así, más allá de la ilusión, la estadística y la tradición, la Lotería de Navidad sigue siendo un engranaje económico de gran tamaño. Uno en el que millones de personas participan sabiendo que es casi imposible ganar, pero aceptando ese riesgo como parte del ritual colectivo que marca el inicio de las fiestas.