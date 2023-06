El PP de Alberto Núñez Feijóo planea llevar en su programa electoral para las generales del próximo 23 de julio que se castigue penalmente a los menores con edades inferiores a los 14 años que comentan agresiones sexuales, según señalan a OKDIARIO fuentes de Génova conocedoras de los trabajos. Públicamente, el cabeza de lista del PP y próximo alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha vuelto a poner esta cuestión sobre la mesa.

Esta reforma está siendo estudiada por la dirección popular, indican las fuentes citadas, con la vista puesta en su inclusión en el programa electoral que prepara el PP para su próxima presentación. Una tarea -la redacción del contrato de Feijóo con los españoles para el 23J- que el líder del PP ha encargado coordinar a la secretaria general y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, mientras que el director de la fundación Refomismo21, Pablo Vázquez, está pilotando la confección de la Agenda 100 días, esto es, las medidas a implementar por un nuevo Gobierno popular en sus cien primeros días de mandato.

Los perfiles de agresores sexuales con edades por debajo de los 14 años son los considerados inimputables, es decir, aquellos a los que no se les puede atribuir ninguna responsabilidad penal, ni las sanciones que de ella se derivan, como el internamiento en un centro de reforma. La edad mínima de responsabilidad penal en España está fijada en los 14 años.

En concreto, Albiol abogó este martes por modificar la Ley del Menor y bajar la edad penal tras la agresión sexual ocurrida la tarde del sábado en Badalona (Barcelona) en la que víctima y agresores son menores de edad. Además, planteó la creación de una comisión en el Congreso de los Diputados para abordar este asunto y se ofreció a comparecer en dicha sede parlamentaria. En paralelo, Albiol es partidario de que el Ayuntamiento de Badalona se persone como acusación popular en estos casos.

Ya en noviembre de 2018 el entonces presidente del PP y líder de la oposición, Pablo Casado, se pronunció al respecto y reclamó que «se baje la edad de responsabilidad penal por debajo de los 14 años». Junto a ello, aludió al Rafita, el asesino de Sandra Palo, enfatizando que «si era lo suficientemente adulto para violar, matar y quemar a una niña, que cumpla la pena como adulto».

«Punto intermedio»

En una entrevista en Rac1 este martes, Albiol incidió en que no puede permitirse que un menor que ha participado en una violación quede impune. «A su padre le pondrán una multa y ya está y esto no puede ser. No se puede meter a un chico de 12 años en la prisión, pero tampoco puede ser que esté libre por la calle», declaró, abogando así por hallar «un punto intermedio» entre que tales hechos delictivos no sean castigados y una multa o prisión.

Por su parte, desde la Generalitat de Cataluña, su portavoz, Patrícia Plaja, rechazó este planteamiento de Albiol y le acusó de querer «legislar a golpe de titular». Según la representante del Gobierno catalán que preside Pere Aragonés (ERC), «debe haber una asunción de responsabilidad que no pasa por endurecer las penas, sino por la reinserción; para que (los agresores) no lo vuelvan a hacer nunca más».

Asimismo, Plaja pidió a los populares «no poner el foco en una ciudad concreta sino en un fenómeno general» y añadió que una violación de este tipo es la muestra, a su juicio, de que el sistema ha fallado.