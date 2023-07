Abascal apuesta por el voto obrero ante los sindicatos y la «derechita» que olvidan a los trabajadores

Santiago Abascal, líder de Vox y aspirante a presidente del Gobierno el 23J, se ha erigido este domingo como el protector de los trabajadores frente a los sindicatos de clase que se someten ciegamente al poder y frente a una derecha rendida y elitista que ha olvidado a la clase obrera. El político vasco ha dedicado el día central de su campaña electoral a buscar el apoyo de los trabajadores en un mitin junto a los representantes del sindicato Solidaridad, fundado por Vox hace tres años para hacer frente a «los sindicatos de clase comunistas y socialistas que han abandonado a los trabajadores».

Como lugar simbólico para este encuentro, Abascal ha elegido una nave industrial en un polígono de Leganés, en la Comunidad de Madrid, acompañado por la candidata al Congreso por Almería, Rocío de Meer, y el líder de Solidaridad, Rodrigo Alonso.

«La izquierda ha dejado de lado las preocupaciones de los trabajadores», ha denunciado Abascal sobre lo que considera un «abandono» hacia la clase obrera. «Y la derecha, rendida y elitista, ha decidido que los asuntos de los trabajadores no son su problema», ha agregado.

En contraste, ha celebrado el crecimiento de Solidaridad como un sindicato «patriótico, anticomunista y antisocialista», afeando el «silencio» de los sindicatos tradicionales «cuando los españoles han sufrido más». De hecho, los acusó de protestar solo cuando el Gobierno de Castilla y León les retiró las subvenciones.

Además, Abascal ha aprovechado para hacer una broma sobre el enfado del líder de UGT, Pepe Álvarez, por el apodo de «comegambas» que le atribuyó, a lo que Abascal respondió llamándole «comemierdas». «Comer gambas es lo más decente que han hecho en Andalucía», ha comentado con sorna el líder de Vox. «También se han gastado el dinero en otras cosas. Les han llamado comegambas, pero podrían haberles llamado de otras formas», ha dejado caer.

En su discurso, Abascal ha valorado la defensa de la soberanía industrial, energética y alimentaria de España, la deslocalización de empresas y la inmigración ilegal, así como las posturas «cómplices» con las imposiciones de género y las políticas climáticas. «Vox será un aliado de Solidaridad en la defensa de la soberanía española, las fronteras de España y la igualdad de todos los españoles en todo el territorio nacional», ha manifestado en relación con el sindicato verde, que afirma contar con unos 200 delegados sindicales.

PP-PNV

Por otra parte, Abascal ha cargado contra Alberto Núñez Feijóo, por sus mensajes de acercamiento al PSOE y al PNV, advirtiendo que esto podría generar problemas en los pactos que se tendrán que alcanzar después de las elecciones. Considera que Feijóo está «despistado». «Frente a una izquierda cada vez más perjudicial, vemos a un señor Feijóo cada día más desconcertado. Sorprende que, siendo tan centrista, esté tan poco enfocado», ha expresado.

El líder de Vox ha mencionado la idea de Feijóo de sumar suficientes escaños para gobernar en solitario con el apoyo del PNV o de Coalición Canaria. Lamenta que el PP califique a Vox como que «no es un buen socio» y se siente más cercano al socialista Emiliano García-Page.

Abascal ha recordado a Feijóo que el PP gobierna en muchas regiones con Vox, a pesar de que ahora afirme que Vox no es un socio confiable. «El desconcierto es enorme, aumenta cada día y eso nos preocupa», ha esgrimido. El de Vox insiste en que el PP está más interesado en ganarle a Vox que en derrotar al PSOE. Aunque cree que muchos votantes del PP no se creen los mensajes de Feijóo y piensan que son solo para la galería y que pactarán después de las elecciones, él no está tan seguro ni tiene tanta confianza.

«Esto anticipa problemas después del 23 de julio», ha advertido, asegurando que Vox sigue estando dispuesto a colaborar, pero serán otros los responsables si no es posible llegar a acuerdos. «Nosotros no retiraremos nuestra mano ni nos distanciaremos», ha zanjado.