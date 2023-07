La vergonzosa actitud de Sierra (Sumar) al dar la espalda e ignorar a de Meer (Vox) en el debate andaluz

El candidato número uno de Sumar al Congreso, Francisco Sierra, ha actuado como un niño en el debate celebrado este martes en Canal Sur cada vez que la candidata número uno de Vox por Almería, Rocío de Meer, le interpelaba o simplemente le hacía alguna pregunta. Y es que Sierra ha tenido una vergonzosa actitud, dándole la espalda y evitando mirar a una de Meer que alucinaba con lo que estaba sucediendo al tiempo que ponía en cuestión sus supuestas ganas de debatir.

Y es que todas y cada una de las veces que Rocío de Meer hablaba al señor Sierra éste le daba vergonzosamente la espalda, hasta que ha llegado un momento en el que la candidata de Vox se ha hartado y le ha dado unos cuantos zascas: «Señor Sierra, lleva todo el debate sin mirarme, ¿usted no es del partido de las mujeres, del partido feminista? ¿Por qué no me mira a la cara? ¿Por qué antes cuando usted se ha dirigido a mí ha dicho ‘alguien’? ¿Por qué usted no respeta a los casi cuatro millones de personas que votan a mi formación política y consideran que son problemas los problemas de los que nosotros estamos hablando?». Pero Sierra seguía sin hablar y dando la espalda, como un niño de dos años, a de Meer, por lo que la candidata de Vox continuaba sorprendida: «Bueno, veo que va a seguir usted en ese mismo plan. O sea, que ese es el respeto que tienen desde Sumar, desde la formación que usted preside en Sevilla a los españoles y a las mujeres particularmente. Un respeto nulo».

Minutos más tarde, de Meer ha vuelto a referirse a la vergonzosa actitud de Sierra, a quien ha recordado que es complicado debatir con alguien que le da la espalda cuando le dirige la palabra. En otro momento del debate, cuando el candidato de Sumar ha subrayado que «estamos en Sevilla», de Meer le ha vuelto a recordar que «estamos debatiendo para unas Elecciones Generales, para representar la soberanía nacional», a lo que Sierra sólo ha podido resoplar y callarse. «Es que usted ni me mira, ni siquiera es capaz de mirarme», le decía de Meer, quien escuchaba cómo el candidato de Sumar decía que sus padres le han dado una educación para «no interrumpir». «Interrumpir es una de las normas del debate, si no, sería un monólogo», le recordaba la candidata de Vox.

En otro momento, el señor Sierra comenzaba a hablar de las bondades del «diálogo», momento en el que, lógicamente, de Meer ha interrumpido: «Diálogo con todos menos conmigo, ¿no?». A lo que, nuevamente, el candidato de Sumar volvía a darle la espalda. «No están teniendo mucho entendimiento esta noche», decía la presentadora de Canal Sur, a lo que Sierra respondía: «No es necesario, nuestro entendimiento es con fuerzas democráticas en el sentido amplio de la palabra».