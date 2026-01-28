Netflix recupera este clásico de los 80: el mejor cine de aventuras que enamora a los nostálgicos

El séptimo arte mundial está viviendo una profunda crisis creativa principalmente por dos motivos. El primero tiene que ver con el descenso exponencial de la asistencia a las salas, el cual condiciona la apuesta masiva de franquicias establecidas, como pueden ser las adaptaciones de superhéroes o los remake de acción real de los clásicos de Disney. El segundo la relevancia que en los últimos años han obtenido las grandes plataformas de vídeo bajo demanda, las cuales han apostado por la creación de proyectos cuyo objetivo, no era otro que el de retener la atención de los suscriptores, mediante un cine algoritmo desprovisto de cualquier tipo de alma cinematográfica. Por eso, desde Netflix son plenamente conscientes de la importancia de rescatar de vez en cuando rescatar la nostalgia y hace escasos días, el terminal acaba de «resucitar» un gran largometraje de los 80 que es puro cine de aventuras: El secreto de la pirámide.

Estrenada en 1985, la adaptación del icónico personaje de Arthur Conan Doyle nos remitía en esta ocasión a unas versiones adolescentes de Sherlock Holmes y John Watson, marcando un reimaginando primer encuentro entre el famoso detective de la literatura y su fiel e inseparable compañero. Dirigida por Barry Levinson, quien cuatro años después ganaría el Oscar a la mejor dirección por Rain Man, no son pocos los que ven en El secreto de la pirámide a una especie de precursora referencia de Harry Potter y la piedra filosofal. Comparativa alejada del universo creado por J.K. Rowling, pero tremendamente cercana en el registro temático pues Chris Columbus fue el guionista de la historia del joven Sherlock y posterior director del debut fílmico del mágico mundo de Hogwarts. De hecho, ambas tiene a un trío de jovenes como protagonistas y la estética de ambas rezuma un profundo gusto por los decorados góticos británicos.

Pero ¿de qué trata esta novedad otrora de Netflix que es todavía a día de hoy un referente de la cultura de los 80 y del cine de aventuras?

Netflix resucita este clásico de los 80: el mejor cine de aventuras

La trama de El secreto de la pirámide nos pone en la piel de un Sherlock Holmes que asiste al internado Brompton Academy, en pleno Londres de la época victoriana. Allí conoce a Watson, otro estudiante recién llegado con el que comienza una investigación sobre varias muertes inexplicables relacionadas con una supuesta secta egipcia.

Por si la presencia de Levinson en la silla de director y la destreza en el guion de Columbus no fuese suficiente, la figura del productor ejecutivo en esta película viene respaldada por el mismísimo Steven Spielberg. El secreto de la pirámide además, obtuvo una merecida nominación al Oscar a los mejores efectos visuales, pues fue la primera película en incluir a un personaje íntegramente generado por CGI (el caballero viviente de la vidriera).

Una historia para toda la familia

Desde el pasado 23 de enero, El secreto de la pirámide sólo está disponible bajo suscripción en el catálogo de Netflix. Siendo esta, la oportunidad perfecta para revivir un cine aventuras familiar ya extinto. Con una duración inferior a las dos horas de metraje, todos los miembros del hogar pueden disfrutar de una historia que hará las delicias de los fans de títulos como Los Goonies o Indiana Jones.