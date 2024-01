La vichyssoise de manzana verde y eneldo es una versión vegana de la popular sopa francesa. Existe más de una historia sobre el origen de la vichyssoise. Pero, la más creíble es que fue creada por Louis Diat, un cocinero del Hotel Ritz-Carlton de Nueva York nacido cerca de Vichy (Francia). La receta original de esta sopa fría fue publicada el Diario The New Yorker en 1950 y se elaboraba con puerro, cebolla y patatas cocidas. A la preparación se agregaba nata para engrosar su textura. De manera, que se considera que este alimento pertenece a la gastronomía franco-estadounidense de la postguerra. Posteriormente, se han desarrollado muchas versiones de este plato de cuchara que se come caliente en algunas regiones de España. Esta versión se caracteriza por el suave sabor ácido que aportan las frutas.

La vichyssoise de manzana verde y eneldo es una comida excelente para veganos y vegetarianos. Aunque la versión original incluye leche o nata, esta crema fría se elabora con caldo de verduras. Se recomienda utilizar manzanas Granny Smith, pero se pueden sustituir por otra variedad.

El consumo diario de manzana estimula las funciones cerebrales. Un estudio realizado en la Universidad de Cornell concluye que la quercetina contenida en la fruta protege las células cerebrales. Igualmente, especula que el consumo regular de manzanas puede contribuir a prevenir la enfermedad de Alzheimer. ¡Lee más sobre la receta!

Ingredientes

2 manzanas Granny Smith verdes

2 puerros

2 patatas

1 manojo de eneldo

Hojas frescas de eneldo

Semillas de eneldo

1 litro de caldo de verduras

75 mililitros de aceite de oliva

Sal y pimienta

Cómo preparar la vichyssoise de manzana verde y eneldo:

Pelar las patatas y cortar en dados pequeños. Reservar. Picar los tallos de los puerros en rodajas finas y rehogar en una cacerola con el aceite bien caliente a fuego medio. Incorporar las patatas junto con las hojas de eneldo en la cacerola y cocinar durante 10 minutos. Pelar las manzanas, cortar la pulpa en dados pequeños y añadir a la preparación. Verter el caldo en la cacerola y cocinar durante 20 minutos o hasta que hierba para hacer la vichyssoise. Apagar la cocina y triturar los ingredientes en la cacerola para obtener una sopa espesa. Tiene que quedar una crema bien homogénea, con una textura sedosa y sin grumos. Poner a punto de sal el conjunto, se puede agregar también alguna especia al gusto. Emplatar la vichyssoise fría y decorar con semillas de eneldo. Servir.

Esta sopa se sirve fría y es muy común comerla en el verano. No obstante, en algunas zonas del País Vasco se consume tibia o caliente.

Prepara una versión keto de la vichyssoise de manzana verde y eneldo con crotones de jamón ahumado. Cómela cuando te provoque… ¡A cocinar!

Información nutricional:

Nutrientes:

– 2 manzanas Granny Smith verdes: aproximadamente 120 calorías, 30 gramos de carbohidratos, 1 gramo de proteínas y 0 gramos de grasas.

– 2 puerros: alrededor de 80 calorías, 18 gramos de carbohidratos, 2 gramos de proteínas y 0 gramos de grasas.

– 2 patatas: cerca de 250 calorías, 60 gramos de carbohidratos, 5 gramos de proteínas y 0 gramos de grasas.

– 1 manojo de eneldo: aproximadamente 5 calorías, 1 gramo de carbohidratos, 0 gramos de proteínas y 0 gramos de grasas.

– Semillas de eneldo: alrededor de 10 calorías, 1 gramo de carbohidratos, 0 gramos de proteínas y 1 gramo de grasas.

– 1 litro de caldo de verduras: cerca de 100 calorías, 10 gramos de carbohidratos, 2 gramos de proteínas y 5 gramos de grasas.

– 75 mililitros de aceite de oliva: aproximadamente 600 calorías, 0 gramos de carbohidratos, 0 gramos de proteínas y 75 gramos de grasas.

– Sal y pimienta: no aportan calorías, carbohidratos, proteínas ni grasas significativas.

Tipo de cocina : Mediterránea

Tipo de comida: Entrante

