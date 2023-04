Prueba este puré de calabacín en el microondas, fácil y rico

¿Alguna vez has escuchado hablar de cocinar un puré de calabacín al microondas? Si es así, entonces probablemente has tenido curiosidad por descubrir cómo se hace. Hacer en casa un puré de calabacín al microondas es una forma fácil y rápida de disfrutar de una comida nutritiva sin tener que pasar mucho tiempo en la cocina. En este artículo, hablaremos sobre las ventajas que ofrece cocinar un puré de calabacín al microondas en comparación con otros métodos de cocción.

Uno de los principales beneficios de cocinar un puré de calabacín al microondas es que el tiempo de preparación es mucho menor que otros métodos de cocción. Si bien hervir un puré de calabacín en una olla puede llevar entre 15 y 20 minutos, en el microondas se puede preparar en menos de 10 minutos. Por ello puedes disfrutar de tu comida mucho más rápido, lo que es una gran ventaja para los días en los que estás muy ocupado.

Esta receta también ofrece una serie de beneficios para la salud. El calabacín es rico en nutrientes como la vitamina C, el potasio y el hierro. Al cocinarlo al microondas, se preservan mejor los nutrientes, lo que significa que obtienes una comida mucho más nutritiva. Además, el microondas no requiere agregar aceite, lo que significa que tu comida será mucho más saludable. Por otro lado, no hay que preocuparse de derrames de líquidos o aceites calientes, y no hay que preocuparse de que los alimentos se peguen o se quemen.

Otra ventaja de cocinar un puré de calabacín al microondas es que es una forma muy económica de comer. El calabacín es una verdura barata, y el microondas no consume mucha energía. Esto significa que puedes disfrutar de una comida saludable sin tener que gastar mucho dinero.

Ingredientes:

2 calabacines medianos

2 cucharadas de aceite

2 cucharadas de mantequilla

Sal y pimienta al gusto

Instrucciones:

Lava los calabacines y córtalos en trozos de tamaño mediano. Ponlos en un recipiente para microondas con el aceite y la mantequilla. Agrega sal y pimienta al gusto. Tapa el recipiente con una tapa o con un plato y colócalo en el microondas. Programa el microondas a máxima potencia y cocina los calabacines durante 10 minutos. Cuando los calabacines estén suaves, retíralos del microondas y tritúralos con una batidora o una picadora. Agrega un poco de aceite o mantequilla para suavizar la consistencia del puré. Sirve el puré de calabacín y disfruta.

Como puedes ver, cocinar un puré de calabacín al microondas ofrece muchas ventajas sobre otros métodos de cocción. Se tarda menos tiempo en prepararlo, los alimentos son más nutritivos, es una forma más segura y limpia de cocinar y además es una comida económica. Si estás buscando una forma fácil y saludable de disfrutar de una comida nutritiva, entonces cocinar un puré de calabacín al microondas es una excelente opción.