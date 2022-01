La receta de arroz malayo se llama nasi goreng, y es típico de la cocina malaya e indonesia. Se hace muy fácilmente en casa y queda estupendo ya sea con cerdo, pollo o carne. El nasi goreng es un arroz frito, cuya característica principal es su sabor especiado. El arroz malayo se puede combinar con camarones o langostinos, tortilla de huevo, curry, salsa de soja y a veces pasas y clavos de olor, para darle un toquecito dulzón. Hay quien le pone también anchoas secas, brotes de espinaca y, claro, mucho picante. El picante es un gusto muy personal, así que a quien no le convenza mucho pues le pone poco, y a quien le encante, pues le pone lo que quiera. De verdad es un plato bastante fácil de elaborar, aunque se lleva su tiempo de preparación. Es una manera distinta y deliciosa de comer arroz y vegetales, ideal para los pequeños de la casa, siempre más reticentes a tomar verduras. Receta arroz malayo Ingredientes:

1 cebolla

2 pechugas de pollo

1 pimiento verde

1 pimiento rojo

Chile fresco (a discreción de quien cocina)

Jengibre fresco

1 cucharada de curry rojo

150 gramos de camarones o de gambas

½ taza de salsa de soja

2 huevos

350 gramos de arroz de grano largo

Cilantro fresco al gusto

Aceite de sésamo

Aceite de girasol

Sal y pimienta

Cómo preparar la receta de arroz malayo:

Cortar la cebolla y los pimientos en juliana fina. Cortar las pechugas en tiras del mismo tamaño que el de las verduras. En una sartén grande y amplia, poner un poco de aceite de girasol y 2 cucharaditas de aceite de sésamo, y rehogar las verduras hasta que estén pochadas; agregar el pollo, y cocinar hasta que este se vea dorado. Agregar el arroz y el curry, cocinar hasta que el arroz esté transparente, salteándolo. El arroz así quedará frito. Añadir el doble de agua que, de arroz, cocinar a fuego fuerte hasta que hierva, bajar el fuego y cocer hasta que el arroz esté en su punto. Dar un punto de sal al conjunto. Incorporar los camarones pelados, sazonar con la soja, la sal, la pimienta, el jengibre picado finamente y el chile. Aparte, batir los huevos y hacer una tortilla delgadísima. Cortarla en tiras y añadirla al arroz, mezclando bien para incorporar los ingredientes. Servir de inmediato y espolvorear cilantro fresco muy picado.

Puedes hacer un postre delicioso y ligero para acompañar esta receta de arroz malayo, pues es un plato muy completo que de por sí no necesita mucha cosa más. Recuerda que el chile y el jengibre son a tu gusto, y si no eres del gusto de tomar picante no los añadas, aunque siempre viene bien un toquecito picante en la receta.