Ponche segoviano: postre tradicional

A pesar de su nombre, el ponche segoviano no es una bebida navideña, sino un postre tradicional de Segovia que se ha hecho popular en toda Castilla y León, y más allá, conformado por varias capas de masa, almíbar y crema, y cuyos ingredientes principales son harina, huevos y azúcar. ¿Cómo hacerlo en casa? A continuación, vemos una receta fácil y práctica.

Cuando se habla de cocina tradicional, de inmediato se piensa en recetas de la Edad Media, de tiempos de los romanos y de creadores anónimos. Pues no es este el caso de este postre, patentado por Frutos García Martín en 1926, por lo que su receta es secreta y solo se puede adquirir el ponche original en la Confitería El Alcázar. Pero eso no impide que cualquier aficionado a los postres intente una aproximación a este delicioso ponche, y que el resultado no esté muy lejos del plato que tanto gustaba al rey Alfonso XIII.

Ingredientes:

7 huevos

90 gramos de harina

500 gramos de azúcar

150 gramos de almendras trituradas

75 gramos de maicena

1 limón

Azúcar glas c/n

Sal

Agua

Cómo preparar el ponche segoviano:

Para el bizcocho: separar las claras de las yemas de 3 huevos. En un bol, batir las yemas agregando 90 gramos de azúcar, hasta formar una mezcla espumosa. Agregar las claras y seguir mezclando, pero sin batir, con movimientos envolventes hasta que las claras se integren. Tamizar la harina y agregar, siguiendo con el movimiento envolvente. Precalentar el horno a 170°. Forrar una bandeja para hornear con papel de horno y verter la mezcla. Hornear durante 20 minutos. Sacar, dejar enfriar y luego cortar por la mitad de forma transversal, para separar en dos partes. Reservar. Para el mazapán: mezclar en un bol las almendras trituradas utilizando un tenedor; agregar media clara de huevo y seguir mezclando mientras se incorpora el resto de la clara. hasta formar una masa algo pegajosa. Extender la masa con un rodillo sobre una superficie enharinada. Reservar. Para la yema tostada: colocar en una cacerola pequeña 40 ml de agua y 100 gramos de azúcar. Cocinar a fuego medio por 15 minutos para hacer el almíbar, agregar 4 yemas de huevo sin dejar de remover. Apagar cuando comience a espesar. En otra cacerola, hacer un almíbar mezclando 150 gramos de azúcar con 150 ml de agua y una cáscara de limón. Cocinar por 15 minutos. Colocar una primera capa de bizcocho en una fuente e impregnar con almíbar utilizando un pincel; agregar la yema tostada en franjas, con una manga pastelera. Colocar la segunda capa de bizcocho e impregnar con el almíbar. Tapar con el mazapán y espolvorear azúcar glas.

Información nutricional: 3500 kcal en total

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Postre

Atrévete a hacer tu versión del ponche segoviano, un postre que puede parecer algo laborioso, pero cuyo resultado va a encantar a todos, y tan rico que seguramente formará parte de tu tradición familiar, aunque no seas de Castilla y León.