Los platos que debes evitar para cenar en San Valentín

Si vas a un restaurante este 14 de febrero, el día de San Valentín, o si vas a cocinar una deliciosa cena en casa, recuerda prescindir del ajo, que da mal aliento, y evita los platos que, de una forma u otra, pueden arruinar tu noche romántica. ¿No sabes cuáles son? Toma nota. Platos a evitar el Día de San Valentín

Alimentos que causan flatulencias

Ingredientes que causan mal aliento

Evita en la comida los alimentos que causan hinchazón y gases, como los. Los tacos, la comida india y el curry son sabrosos, pero disfrútalos otro día, y no en San Valentín.

El ajo y la cebolla no son los únicos alimentos que causan el mal aliento. Evita el atún enlatado, los lácteos (especialmente los quesos), el rábano picante, las salsas grasas, el pastrami, el brócoli, las salchichas y ciertos mariscos.

Comidas muy saladas

Si la cena es muy salada, beberás mucha agua y luego tendrás que ir varias veces al baño, perdiendo un valioso tiempo en el que podrías estar disfrutando con tu pareja de una noche especial. Usa sal con moderación y bebe solo lo necesario.

Bebidas con gas

Los refrescos con azúcar y gas hinchan el estómago, así como las bebidas alcohólicas, lo que pueden hacer que sientas incomodidad. Por ese motivo, bebe zumos de frutas o agua, y, para evitar la hinchazón, bebe después de la cena un té de menta.

Platos que dividen

Si tu pareja es vegetariana, evita la carne el día de San Valentín y también las comidas que le causen desagrado. Los platos que se pueden compartir son los ideales para esta noche.

Manjares muy sabrosos

Seguramente quieras compartir con tu media naranja el plato que más te gusta, pero es mejor que lo pienses mejor. No debes comer demasiado si no quieres sentir somnolencia y caer rendido en la cama mientras tu pareja se prepara para una noche especial.

Recetas difíciles de comer

No querrás usar las manos para comer una hamburguesa o un perrito caliente, pues eso arruinaría el romanticismo. Tampoco escojas espaguetis que tengas que sorber, un alimento que quede pegado a tus dientes, o una salsa peligrosa que pueda manchar tu ropa.

El día de San Valentín, escoge un plato glamoroso, liviano, elegante, que puedas digerir fácilmente, que no sea engorroso para comer y que sea sabroso, pero no demasiado, para no excederte en una noche que será especial para los dos.

¿Cuál es tu idea para la cena de enamorados? Deja tus comentarios o comparte estos consejos con tus amigos de los platos a evitar para la cena de San Valentín. Seguro que en un día como hoy, todas estas pautas les parecen muy interesantes.