Unos espaguetis con salmón pueden parecer una extravagancia o uno de esos platos que se inventan cuando se llega tarde a casa, se abre la nevera y se improvisa con los ingredientes que allí se encuentren por casualidad. Pero no es así, esta receta pasta con salmón fresco y nata es una verdadera delicia, y su preparación no puede ser más sencilla. Por otro lado, el nombre de la receta va a depender de la cantidad que se utilice de los ingredientes principales: salmón con pasta o pasta con salmón, aunque en este caso el orden de los ingredientes no altera el resultado final: una deliciosa pasta con salmón fresco.

En esos días en los que no podemos salir de casa para visitar nuestro restaurante favorito, nada mejor que esta combinación de ingredientes que podemos preparar en casa como si estuviéramos en Italia. La pasta, del tipo que sea, siempre queda bien. Si a ella le sumamos el pescado que más se consume en el mundo, el salmón, obtendremos un plato espectacular en el mínimo tiempo posible.

Consejos y trucos para que tu pasta con salmón quede perfecta

Aunque esta receta es con espaguetis, también se pueden seguir los mismos pasos para hacer tallarines con salmón y macarrones con salmón, y se puede incorporar otros ingredientes, como se hace en esta receta con los champiñones. Es una receta fácil y deliciosa que puede mejorar mucho más, y alcanzar la calidad de un restaurante gourmet, si para hacerla se utiliza pasta fresca, hecha en casa o comprada en alguno de los establecimientos que fabrican pasta a diario en las principales ciudades de España, e incluso se puede conseguir por internet.



Ingredientes necesarios para preparar pasta con salmón

200 gramos de espagueti

1 lomo de salmón fresco

180 gramos de nata líquida

1 puñado de champiñones (al gusto)

1 cucharada de mantequilla

Algunas ramitas de perejil fresco

Pimienta

Sal

Cómo hacer pasta con salmón paso a paso

Para hacer este spaghetti con salmón, el primer paso es poner a calentar el agua para la pasta, y cuando esté a punto de hervir, agregar sal. Lavar los champiñones y cortarlos en juliana, y cortar el lomo de salmón en cuadrados pequeños. Derretir la mantequilla en una sartén, saltear los champiñones removiendo un poco y agregar el salmón y salpimentar; una vez que empiece a cambiar de color, añadir la nata. Cocinar un poco más, apagar y reservar. Una vez que el agua hierva, incorporar la pasta y cocinar siguiendo las instrucciones del fabricante; escurrir y verter la salsa en la pasta. Antes de echar la pasta, si la salsa se ve muy espesa se puede hacer más líquida agregando leche o agua. Espolvorear perejil picado finamente al servir.

Información nutricional: 1306 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo

Prepara esta deliciosa receta pasta con salmón y disfruta del éxito y la cara de sorpresa de tus parientes e invitados.

Variaciones de la receta de pasta con salmón que debes probar

Puedes variar esta receta de pasta salmón usando salmón ahumado o mezclando la nata con yogur, y espolvorear parmesano en vez de perejil. También se pueden sustituir los champiñones por brócoli o espárragos y la receta quedará igual de espectacular.