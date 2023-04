El pabellón criollo, receta venezolana, es uno de los platos emblemáticos de este país sudamericano. Consiste en la combinación de frijoles negros, arroz blanco, carne en hebras (que ellos llaman mechada) y rebanadas de plátano frito. A estas les dicen “tajadas”, y el plátano debe estar en su punto óptimo de maduración. A los frijoles negros los llaman caraotas.

Es un plato sencillo, cuya historia se remonta a los tiempos de la colonia, y según algunas versiones, sería lo que comían los esclavos, que utilizaban las sobras de lo que se preparaba en las grandes casas en los días previos, de modo que la carne, los frijoles y el arroz eran una combinación de comidas de días anteriores, y lo único que se preparaba en el momento era el plátano frito. Los venezolanos utilizan una especie de ají, al que llaman “dulce” porque no es picante, para preparar el sofrito tanto de los frijoles como de la carne. No es problema si no se encuentra, pero da un toque especial y característico a este plato.

Ingredientes:

500 gramos de frijoles negros

1 kilo de carne de vacuno (falda o pecho)

3 cebollas

2 pimientos rojos

1 pimiento verde

6 ajíes dulces (si se consiguen)

1 manojo de cilantro

Perejil al gusto

1 cucharadita de comino

4 dientes de ajo

2 tomates rallados

2 cucharadas de salsa inglesa

1 cucharada de salsa de tomate

1 cucharadita de azúcar

Sal y pimienta negra

Aceite de oliva virgen extra

Arroz blanco cocido

Plátanos maduros

Cómo preparar el pabellón criollo, receta venezolana:

Para hacer los frijoles: poner los frijoles negros en remojo de un día para otro. Al día siguiente, desechar el agua y ponerlos en olla exprés durante 1 hora, con agua y sal. Mientras, preparar el sofrito: picar en brunoise 1 cebolla, 2 dientes de ajo, 4 ajíes dulces, 1 pimiento verde, el cilantro, 1 pimiento rojo. En una sartén echar un chorro de aceite de oliva y pochar las verduras. Cuando los frijoles estén listos, pasarlos a una cacerola con todo y su líquido, y agregar el sofrito, removiendo bien. Añadir el comino, sal y pimienta al gusto. Dejar a fuego bajo durante10 minutos y apagar. Para preparar la carne mechada: poner la carne a cocinar en olla exprés con agua y sal durante 1 hora y media, hasta que la carne esté muy suave. Dejar enfriar y reservar 1 taza del agua de la cocción. Cuando esté fría, deshebrar en hilachas ni muy delgadas ni muy gruesas, de aproximadamente 2 cm de largo. Cortar en brunoise 2 cebollas, 1 pimiento rojo, 2 ajíes dulces y perejil al gusto. En una sartén, echar aceite de oliva y pochar las verduras para el sofrito. Cuando estén tiernas, agregar el tomate rallado, remover y cocinar durante 2 minutos. Agregar la carne, la salsa inglesa, la salsa de tomate, el azúcar y la taza del agua de la cocción. Remover bien para que todos los sabores se integren. Salpimentar y cocinar por 10 minutos a fuego bajo, para que se reduzca un poco el líquido. Cuando se vaya a servir, pelar y cortar los plátanos en rebanadas y freírlas en aceite caliente.

Puedes preparar el pabellón criollo con antelación, y tener listos ya los frijoles y la carne, que llevan más tiempo, y lo único que tendrías que hacer el mismo día sería el arroz blanco y el plátano frito. Hay quienes lo acompañan de aguacate, pero no es obligatorio.