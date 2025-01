Ni ajo ni jalapeño: Dani García hace el mejor guacamole del mundo gracias al secreto de Eva Longoria

Dani García ha conseguido crear el mejor guacamole del mundo, en parte gracias al secreto que compartió con él Eva Longoria. Hemos descubierto el guacamole y el aguacate a medida que ha llegado la cocina mexicana, pero también el aguacate a nuestras vidas. Este super alimento ha acabado siendo un referente en todos los sentidos. Lo hemos incorporado a infinidad de recetas sin perder de vista la verdadera motivación de este alimento. Se ha ganado a pulso este lugar en los hogares de millones de personas por sus propiedades.

Nos aporta una serie de elementos que quizás hasta la fecha no hubiéramos esperado, sin duda alguna, tenemos que empezar a pensar en esos cambios que nos golpearán de lleno en la cocina. Cuando no hemos crecido con un alimento, se nota, el sabor del aguacate quizás nos ha llegado tarde, pero eso no impide que lo tengamos en mente y acabe siendo uno de los básicos de nuestra cocina. Con la ayuda de esta receta del chef Dani García, en colaboración de Eva Longoria, conseguiremos un guacamole de lujo sin ajo ni jalapeño.

Ni jalapeño ni ajo

El ajo es un ingrediente que puede acabar convirtiéndose en toda una revelación, siendo uno de los alimentos que más usamos en la cocina española. Es difícil ver una casa donde no haya ajos para darle la chispa que necesita una salsa de tomate o conseguir una combinación de ingredientes que puede acabar siendo mítica en forma de un gazpacho.

Vamos a mezclar este tipo de básico con la ayuda de otro de los clásicos que quizás parece que necesita un buen guacamole, el jalapeño. Este pimentón, tiene una serie de propiedades que quizás desconocemos, pero son igual de buenas o necesarias. Se usa especialmente en la cocina mexicana con una serie de elementos que quizás no esperaríamos.

Habrá llegado el momento de empezar a crear la salsa por excelencia que quizás hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Un buen guacamole es el ingrediente que puede acabar siendo lo que marque la diferencia en todos los sentidos. Esta receta es una de las que necesitamos poner en práctica y para hacerlo, nada mejor que comenzar a prepararla. Este básico te cambiará la vida, toma nota de cómo disfrutar de un guacamole de excepción hecho en un abrir y cerrar de ojos.

El secreto de Eva Longoria lo revela Dani García con este guacamole

Eva Longoria revela que los aguacates de México son los mejores del mundo, poco necesitan para convertirse en un buen guacamole. Lo único que se necesita es incorporar un poco de limón amarillo, nunca ajo ya que este ingrediente esconde el increíble sabor de estos aguacates que deben destacar.

Tampoco se le pone jalapeño, si serrano, además de prohibirse por completo el tabasco o la mayonesa, salsas que realmente no deben estar en esta especie de deliciosa crema que se come a cucharadas o con la ayuda de las tortitas tan típicas de este país. El toque de cilantro es el que debemos incorporar.

Te proponemos una sencilla receta que cumple con los requisitos de Eva Longoria y que seguro que le encantará a Dani García.

Ingredientes:

4 aguacates maduros

1 cebolla mediana o una cebolleta

1 tomate

1 chile serrano (o un jalapeño en conserva o una cayena)

Zumo de media lima o limón

Cilantro fresco

Sal

Elaboración: