Ahora que casi ha acabado el verano comenzamos a contar calorías, a llevar una dieta saludable y a evitar los helados y otros alimentos calóricos que hemos consumido durante los meses de verano. No obstante, a pesar de que el verano está llegando a su fin, son muchas las ciudades en las que aún hace un calor insoportable que solo se puede aliviar con helados y bebidas frías. Es por eso por lo que, a continuación, para evitar consumir calorías en exceso, vamos a aprender a preparar un helado de melocotón light, una opción estupenda para calmar el calor sin sumar apenas calorías.

Este helado de melocotón light no lleva azúcar, por lo que es muy saludable y ligero, además de fácil de hacer. Para poder hacerlo más saludable, este helado de melocotón no lleva nata, sino que solo le vamos a añadir yogur griego natural. Es cierto que la nata ayuda a que los helados estén más cremosos, pero también es verdad que la nata suele añadir una cantidad de calorías extra que no necesitamos.

¿Quieres saber cómo preparar el helado de melocotón light? Pues no te pierdas la receta a continuación, ¡te encantará!

Ingredientes para el helado de melocotón light