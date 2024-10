Haz tus propios ñoquis de calabaza: fáciles y perfectos para cualquier ocasión

Los ñoquis son un plato tradicional de la cocina italiana que ha conquistado el paladar de muchas personas alrededor del mundo. Suave, esponjoso y con una textura única, este tipo de pasta es ideal para disfrutar en cualquier momento del año. En esta ocasión, te traemos una receta de ñoquis de calabaza, una variante deliciosa y nutritiva que combina el sabor dulce de la calabaza con la suavidad de la masa. Esta receta es perfecta para cualquier ocasión, ya sea una cena familiar, una reunión con amigos o una celebración especial. ¡Vamos a cocinar!

¿Por qué elegir ñoquis de calabaza?

La calabaza es un ingrediente versátil que aporta no solo un sabor inconfundible, sino también muchos beneficios nutricionales. Es rica en fibra, vitaminas A y C, y antioxidantes, lo que la convierte en una opción muy saludable. Además, su dulzura natural combina a la perfección con una amplia variedad de salsas, desde las más simples hasta las más elaboradas. Al optar por ñoquis de calabaza, no solo disfrutarás de un plato delicioso, sino también de una comida que nutre tu cuerpo.

Ingredientes necesarios

Para la masa de ñoquis:

500 g de calabaza (puede ser calabaza butternut o cualquier otra variedad que prefieras)

250 g de harina de trigo (puedes ajustar la cantidad según la humedad de la calabaza)

1 huevo

1 pizca de sal

1 pizca de nuez moscada (opcional)

Para la salsa:

100 g de mantequilla

Hojas de salvia fresca (al gusto)

Queso parmesano rallado (opcional, al gusto)

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Comienza por pelar y cortar la calabaza en trozos grandes. Colócala en una olla con agua hirviendo y un poco de sal. Cocina la calabaza durante aproximadamente 20 minutos, o hasta que esté tierna. Una vez cocida, escúrrela y deja que se enfríe un poco. Después, tritúrala con un tenedor o un pasapurés hasta obtener un puré suave y homogéneo. En un bol grande, mezcla el puré de calabaza con el huevo y una pizca de sal. Agrega la harina poco a poco, mezclando con las manos hasta obtener una masa suave y manejable. Si la masa está demasiado pegajosa, añade un poco más de harina, pero ten cuidado de no excederte, ya que esto puede hacer que los ñoquis queden duros. Una vez que la masa esté lista, espolvorea un poco de harina sobre la superficie de trabajo. Toma pequeñas porciones de masa y forma cilindros de aproximadamente 1 cm de grosor. A continuación, corta los cilindros en trozos de aproximadamente 2 cm. Puedes usar un tenedor para marcar los ñoquis, lo que les dará una textura más atractiva y ayudará a que la salsa se adhiera mejor. En una olla grande, lleva a ebullición agua con sal. Cuando el agua esté hirviendo, añade los ñoquis en pequeñas tandas. Están listos cuando flotan en la superficie, lo que suele tardar entre 2 y 3 minutos. Retíralos con una espumadera y colócalos en un plato. Repite el proceso hasta que hayas cocinado todos los ñoquis. Mientras cocinas los ñoquis, puedes preparar la salsa. En una sartén grande, derrite la mantequilla a fuego medio. Cuando esté completamente derretida, añade las hojas de salvia y cocina durante un par de minutos, hasta que estén crujientes. La mantequilla debe adquirir un color dorado, pero ten cuidado de no quemarla. Si deseas, puedes añadir un poco de sal y pimienta al gusto. Una vez que los ñoquis están cocidos y la salsa está lista, añade los ñoquis a la sartén con la mantequilla y la salvia. Mezcla suavemente para que la salsa cubra bien los ñoquis. Cocina durante un par de minutos a fuego bajo para que se impregnen de sabor.

Información nutricional: 1956 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo

Sirve los ñoquis de calabaza calientes, espolvoreados con queso parmesano rallado si lo deseas. Puedes adornar con algunas hojas de salvia fresca para darle un toque decorativo. ¡Listo! Ahora tienes un plato delicioso y atractivo para disfrutar.