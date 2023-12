La carne del centollo es un manjar para conocedores y para quienes se acercan por primera vez a este crustáceo. Su caparazón es grueso, de tintes rojizos, de apariencia rugosa y está cubierto como de pinchos. Como casi todos los crustáceos, muda el caparazón, y se esconde mientras el nuevo traje va endureciéndose, enterrado en la arena cerca de las costas, aproximadamente a 150 metros de profundidad. Aquí explicamos cómo cocer centollos.

Detalles a tener en cuenta

Cómo cocer centollos en casa puede parecer algo difícil y complicado, pero no es así. Hay que saber, eso sí, que la cocción diferirá si el animal está vivo o muerto. Los cocineros recomiendan cocerlo en agua de mar, pero si no es posible (porque no se tenga cerca, o por problemas de contaminación), hay que agregar al agua 70 gramos de sal por cada litro, calculando unos 5 litros por pieza.

Si el centollo está vivo, hay que ponerlo en una olla alta y grande con agua fría y la sal hasta que hierva, momento en el que se contará el tiempo de cocción. Así no se le separarán las patas y no entrará agua en el caparazón. Si está muerto, se puede introducir una vez el agua esté hirviendo.

Los tiempos de cocción dependerán del peso: entre 500 gramos y 1 kilo, 17 minutos; de 1 kilo a 1.200 gramos, 20 minutos; de 1.200 a 1.600 gramos, 25 minutos, y de 1.600 a 2.500 gramos, media hora.

Ingredientes:

1 centollo vivo de 1 kilo

5 litros de agua

1 hoja de laurel

350 gramos de sal

Cómo preparar y cocer centollos:

En la olla poner el laurel. Meter el centollo con las patas hacia arriba y llenar la olla con los 5 litros de agua (que lo cubran) y luego agregar la sal. Poner la olla a fuego fuerte y tapar hasta que hierva. Cuando hierva, se cuenta el tiempo. En este caso, serán 17 minutos. Cuando pase el tiempo, sacar el centollo y colocarlo en una fuente boca arriba. Dejar que se enfríe un poco. Una vez atemperado, se procede a despegar el caparazón, quitando primero la parte abdominal, que es como una solapa en la parte inferior. Con una ligera presión, separar el caparazón del cuerpo con las patas. Reservar el caparazón. Quitar las telas que cubren el cuerpo, y con un cuchillo grande, partirlo en dos mitades. Separar las patas del cuerpo, quitar las láminas grises y trocear el cuerpo por las estrías. Abrir las patas con un martillo de madera. Presentar la carne del centollo en su caparazón rociada con un buen albariño.

Ahora sabes cómo cocer centollos y puedes preparar una cena navideña memorable. Te recomendamos que lo consumas enseguida, sin guardarlo en la nevera, porque reseca la carne. Si te ha parecido interesante la receta, no dejes de compartirla con tus amigos y contactos estas navidades.