Las codornices rellenas de foie con peras son un exquisito plato principal que se puede servir durante todo el año. Aunque en Europa, África y Asia el consumo de codornices silvestres era común desde tiempos inmemoriales (hay registros de esta ave en imágenes del antiguo Egipto, de hace 4.000 años), su producción en granjas para consumo de carne y huevos es de tiempos recientes y la especie que se utiliza proviene de Japón. Sus recetas son muy similares a las de la perdiz, aunque al tratarse de un ave de tamaño más pequeño que la perdiz, normalmente nos exige menos tiempo de cocinado.

La codorniz es un ave migratoria de pequeño porte, de 18 a 22 cm de largo y cuyo peso no sobrepasa los 150 gramos. Es un ave que no se encuentra en peligro, muy difundida y criada en el mundo, sobre todo por sus huevos, pero también por su carne. El foie gras es un producto derivado de la grasa del hígado de pato o ganso, de origen francés, que a menudo se confunde con el paté de hígado, aunque los ingredientes y la preparación sean distintos. Por su parte, la pera es una fruta jugosa, rica en fibras y vitamina C, cuyo sabor dulce agrega un toque exótico a este plato que evoca recetas medievales.

Ingredientes: