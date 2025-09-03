Churrasco de cerdo de Arguiñano: cómo prepararlo al estilo tradicional y sabroso
El churrasco de cerdo es de esos platos que llenan la mesa de aromas y hacen que todo el mundo pregunte “¿a qué hora se come?”. Tiene esa mezcla de receta casera, de domingo en familia, y a la vez un punto festivo. Inspirándonos en el estilo de Karlos Arguiñano, que siempre apuesta por la sencillez y el sabor auténtico, vamos a preparar un churrasco jugoso y lleno de carácter, sin complicaciones.
Ingredientes (para 4 personas)
Paso a paso
- El adobo, la clave del sabor:
Machaca los ajos en un mortero con sal y pimienta. Añade el pimentón, el vino blanco y el aceite. Te quedará una pasta aromática que será el alma de este churrasco, una rica salsa.
- Marinar sin prisas:
Unta bien las costillas con la mezcla, por ambos lados. Tápalas y mételas en la nevera al menos dos horas. Si lo haces la noche anterior, mucho mejor: al día siguiente la carne estará cargada de sabor.
- Parrilla o horno, tú eliges:
Si tienes parrilla con brasas, fantástico: el humo le dará un aroma único. Si no, el horno hace un trabajo estupendo. Precalienta a 200 °C y coloca la carne en una bandeja, con un chorrito de agua o caldo en el fondo para que no se reseque.
- Cocción lenta y vuelta a mitad:
Deja que el churrasco se cocine entre 40 y 50 minutos. A mitad de tiempo dale la vuelta para que se dore por ambos lados. Notarás que está en su punto cuando la carne se desprenda fácil del hueso.
- Un final fresco:
Antes de servir, exprime un poco de limón por encima y espolvorea romero picado. Ese contraste cítrico y herbal levanta el plato de una manera increíble.
Consejos al estilo Arguiñano
- Acompañantes sencillos: unas patatas asadas y una ensalada verde bastan para redondear la comida.
- El buen humor es parte de la receta: cocinar con calma y una sonrisa siempre mejora el resultado, y en eso Arguiñano es un maestro.
Calorías aproximadas
1,2 kg de costilla de cerdo: ~3.000 kcal
4 cucharadas de aceite de oliva: ~360 kcal
Ajo, especias, vino y limón: ~100 kcal
Total del plato: unas 3.460 kcal.
Por persona (4 raciones): ~865 kcal.
En resumen
Preparar churrasco de cerdo en casa no tiene misterio. Con un adobo sencillo, un poco de paciencia y ganas de compartir, tendrás un plato que huele a tradición y que sabe a reunión en familia. Al estilo de Arguiñano: sencillo, sabroso y con ese toque casero que nunca falla.