Brocheta de atún: aprende a prepararla paso a paso

Las brochetas de atún son una forma deliciosa y nutritiva de incorporar pescado azul a tu dieta. Su preparación es sencilla, rápida y ofrece múltiples posibilidades para jugar con marinados y acompañamientos. Perfectas para barbacoas, comidas ligeras o cenas especiales, estas brochetas combinan el sabor intenso del atún con la frescura de verduras o frutas. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para preparar la brocheta de atún perfecta.

Ingredientes necesarios para brocheta de atún

Para cuatro brochetas sabrosas y equilibradas, necesitarás los siguientes ingredientes:

400 g de atún fresco (en tacos grandes)

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

1 cebolla morada

8 tomates cherry

2 cucharadas de salsa de soja

Zumo de medio limón

1 diente de ajo picado

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Palos de brocheta (de madera o metálicos)

Estos ingredientes aportan color, textura y un equilibrio perfecto entre lo salado, lo cítrico y lo vegetal.

Cómo preparar una deliciosa brocheta de atún

La clave para que estas brochetas queden espectaculares es la frescura del atún y un marinado bien equilibrado. Escoge un lomo de atún de buena calidad, sin piel ni espinas. Corta el pescado en dados de tamaño uniforme para que se cocinen al mismo tiempo. Limpia y trocea las verduras en trozos similares, para que todo se ase de manera homogénea y mantenga una buena presentación.

Lista de pasos para crear la brocheta de atún perfecta

Corta el atún en dados grandes y reserva en un bol. Mezcla la salsa de soja, el ajo picado, el zumo de limón, una cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta. Marina el atún en esta mezcla durante 20-30 minutos en la nevera. Lava y trocea las verduras: los pimientos en cuadrados, la cebolla en pétalos gruesos. Ensarta los ingredientes alternando: atún, tomate, cebolla, pimiento rojo, atún, etc. Precalienta la parrilla o sartén grill a fuego medio-alto. Asa las brochetas durante 2-3 minutos por cada lado, sin moverlas demasiado. Sirve caliente, con un chorrito de limón o una salsa ligera de acompañamiento. Información nutricional: 675 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo o cena ligera

Consejos para marinar y asar tu brocheta de atún

El marinado es clave: no solo aporta sabor, también ayuda a mantener el atún jugoso durante la cocción. No lo marines más de 30 minutos para evitar que se deshaga. Si usas palos de madera, sumérgelos en agua media hora antes para que no se quemen al asar. No sobrecocines el atún: debe quedar tierno por dentro, casi sellado por fuera.

Beneficios nutricionales de la brocheta de atún

El atún es una excelente fuente de proteína magra y ácidos grasos omega-3, beneficiosos para la salud cardiovascular. Además, aporta vitamina D, B12 y minerales como el selenio y el fósforo. Combinado con vegetales frescos, esta brocheta se convierte en una opción equilibrada, baja en carbohidratos y rica en nutrientes esenciales. Ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor.