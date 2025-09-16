Bizcocho de limón de Eva Arguiñano: esponjoso y aromático
Bizcocho de limón de Eva Arguiñano, esponjoso, aromático y fácil de preparar en casa. Te dejamos aquí el paso a paso.
Ese aroma cítrico que se cuela por la casa y te hace mirar el horno cada dos minutos… eso es este bizcocho. Es sencillo, sale alto y con una miga tierna que pide repetir. Inspirado en el estilo casero de Eva Arguiñano: ingredientes cotidianos y técnica sin complicaciones. Una exquisita idea para la merienda.
Ingredientes (molde redondo 22–24 cm)
Cómo se hace (paso a paso)
- Prepara el terreno. Calienta el horno a 180 °C (calor arriba y abajo). Forra la base del molde con papel y engrasa paredes y base.
- Bate con alegría. En un bol, mezcla huevos y azúcar 2–3 minutos hasta que blanqueen y espumen. Añade el yogur, el aceite, el zumo y la ralladura. Mezcla solo hasta integrar: sin peleas con las varillas.
- Secos tamizados. Junta harina, levadura y sal. Tamiza y añade en dos tandas a la mezcla líquida, con movimientos envolventes. La clave es no sobrebatir: cuando desaparezcan los grumos, para.
- Al horno. Vierte la masa en el molde, alisa y hornea 35–45 minutos. Estará cuando el palillo salga limpio y al presionar suavemente la superficie esta recupere su forma.
- Descanso merecido. Deja 10 minutos en el molde, desmolda y enfría sobre rejilla. Un velo de azúcar glas justo antes de servir le sienta de lujo.
Consejos para que quede muy esponjoso
- Huevos a temperatura ambiente: ayudan a montar mejor y dan volumen.
- Tamiza siempre: el aire extra se nota en la miga.
- Horno cerrado los primeros 25 minutos: evitarás que baje en el centro.
- ¿Demasiado dorado? Cubre con un papel de aluminio al final.
Variaciones (por si te apetece jugar)
- Amapola: 1 cda en la masa para un crujido ligero.
- Con los frutos secos que nos gusten.
- Vainilla cítrica: 1 cdta de extracto junto al yogur.
- Glaseado limón: 60 g de azúcar glas + 2–3 cdas de zumo; vierte sobre el bizcocho frío.
- Fresas: siempre funcionan.
Conservación
En caja o recipiente hermético, aguanta tierno 2–3 días a temperatura ambiente. También puedes congelarlo en porciones bien envueltas (hasta 2 meses). Descongela sin prisas, sobre la encimera.
Calorías totales aproximadas (sin glaseado)
Cálculo con valores medios de referencia:
3 huevos L: ~216 kcal
Azúcar (200 g): ~800 kcal
Harina (240 g): ~874 kcal
Yogur natural (125 g): ~80 kcal
Aceite (100 ml): ~819 kcal
Limón (zumo + ralladura): ~15 kcal
Levadura (10 g): ~5 kcal
Total aproximado: 2.810 kcal.
Si lo cortas en 12 porciones, cada ración aporta ~234 kcal.
Nota: el glaseado opcional añade unas 230–250 kcal al total, según la cantidad de azúcar glas y zumo que uses.
Sirve una rebanada con té o café y deja que el perfume a limón haga el resto. Fácil, resultón y con esa miga suave que convierte un bizcocho casero en planazo.