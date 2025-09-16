Bizcocho de limón de Eva Arguiñano: esponjoso y aromático

Ese aroma cítrico que se cuela por la casa y te hace mirar el horno cada dos minutos… eso es este bizcocho. Es sencillo, sale alto y con una miga tierna que pide repetir. Inspirado en el estilo casero de Eva Arguiñano: ingredientes cotidianos y técnica sin complicaciones. Una exquisita idea para la merienda.

Cómo se hace (paso a paso)

Prepara el terreno. Calienta el horno a 180 °C (calor arriba y abajo). Forra la base del molde con papel y engrasa paredes y base.

(calor arriba y abajo). Forra la base del molde con papel y engrasa paredes y base. Bate con alegría. En un bol, mezcla huevos y azúcar 2–3 minutos hasta que blanqueen y espumen. Añade el yogur, el aceite, el zumo y la ralladura. Mezcla solo hasta integrar: sin peleas con las varillas.

En un bol, mezcla huevos y azúcar 2–3 minutos hasta que blanqueen y espumen. Añade el yogur, el aceite, el zumo y la ralladura. Mezcla solo hasta integrar: sin peleas con las varillas. Secos tamizados . Junta harina, levadura y sal. Tamiza y añade en dos tandas a la mezcla líquida, con movimientos envolventes. La clave es no sobrebatir: cuando desaparezcan los grumos, para.

. Junta harina, levadura y sal. Tamiza y añade en dos tandas a la mezcla líquida, con movimientos envolventes. La clave es no sobrebatir: cuando desaparezcan los grumos, para. Al horno. Vierte la masa en el molde, alisa y hornea 35–45 minutos. Estará cuando el palillo salga limpio y al presionar suavemente la superficie esta recupere su forma.

35–45 minutos. Estará cuando el palillo salga limpio y al presionar suavemente la superficie esta recupere su forma. Descanso merecido. Deja 10 minutos en el molde, desmolda y enfría sobre rejilla. Un velo de azúcar glas justo antes de servir le sienta de lujo.

Consejos para que quede muy esponjoso

Huevos a temperatura ambiente : ayudan a montar mejor y dan volumen.

: ayudan a montar mejor y dan volumen. Tamiza siempre: el aire extra se nota en la miga.

Horno cerrado los primeros 25 minutos : evitarás que baje en el centro.

: evitarás que baje en el centro. ¿Demasiado dorado? Cubre con un papel de aluminio al final.

Variaciones (por si te apetece jugar)

Amapola: 1 cda en la masa para un crujido ligero.

Con los frutos secos que nos gusten.

Vainilla cítrica: 1 cdta de extracto junto al yogur.

Glaseado limón: 60 g de azúcar glas + 2–3 cdas de zumo; vierte sobre el bizcocho frío.

Fresas: siempre funcionan.

Conservación

En caja o recipiente hermético, aguanta tierno 2–3 días a temperatura ambiente. También puedes congelarlo en porciones bien envueltas (hasta 2 meses). Descongela sin prisas, sobre la encimera.

Calorías totales aproximadas (sin glaseado)

Cálculo con valores medios de referencia:

3 huevos L: ~216 kcal

Azúcar (200 g): ~800 kcal

Harina (240 g): ~874 kcal

Yogur natural (125 g): ~80 kcal

Aceite (100 ml): ~819 kcal

Limón (zumo + ralladura): ~15 kcal

Levadura (10 g): ~5 kcal

Total aproximado: 2.810 kcal.

Si lo cortas en 12 porciones, cada ración aporta ~234 kcal.

Nota: el glaseado opcional añade unas 230–250 kcal al total, según la cantidad de azúcar glas y zumo que uses.

Sirve una rebanada con té o café y deja que el perfume a limón haga el resto. Fácil, resultón y con esa miga suave que convierte un bizcocho casero en planazo.