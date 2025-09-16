Recetas de postres

Bizcocho de limón de Eva Arguiñano: esponjoso y aromático

Bizcocho casero
Bizcocho de limón.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Bizcocho de limón de Eva Arguiñano, esponjoso, aromático y fácil de preparar en casa. Te dejamos aquí el paso a paso.

Bizcocho fit de zanahoria

Bizcocho de fresas y vainilla

Bizcocho de quesitos, limón y canela

Ese aroma cítrico que se cuela por la casa y te hace mirar el horno cada dos minutos… eso es este bizcocho. Es sencillo, sale alto y con una miga tierna que pide repetir. Inspirado en el estilo casero de Eva Arguiñano: ingredientes cotidianos y técnica sin complicaciones. Una exquisita idea para la merienda.

Ingredientes (molde redondo 22–24 cm)

  • 3 huevos L
  • 200 g de azúcar
  • 1 yogur natural (125 g)
  • 100 ml de aceite de oliva suave o de girasol
  • Ralladura fina de 2 limones (solo la parte amarilla)
  • Zumo de 1–2 limones (40–60 ml, al gusto)
  • 240 g de harina de trigo común
  • 10 g de levadura química (impulsor)
  • 1 pizca de sal
  • Azúcar glas para terminar (opcional)Bizcocho casero
  • >

    Cómo se hace (paso a paso)

    • Prepara el terreno. Calienta el horno a 180 °C (calor arriba y abajo). Forra la base del molde con papel y engrasa paredes y base.
    • Bate con alegría. En un bol, mezcla huevos y azúcar 2–3 minutos hasta que blanqueen y espumen. Añade el yogur, el aceite, el zumo y la ralladura. Mezcla solo hasta integrar: sin peleas con las varillas.
    • Secos tamizados. Junta harina, levadura y sal. Tamiza y añade en dos tandas a la mezcla líquida, con movimientos envolventes. La clave es no sobrebatir: cuando desaparezcan los grumos, para.
    • Al horno. Vierte la masa en el molde, alisa y hornea 35–45 minutos. Estará cuando el palillo salga limpio y al presionar suavemente la superficie esta recupere su forma.
    • Descanso merecido. Deja 10 minutos en el molde, desmolda y enfría sobre rejilla. Un velo de azúcar glas justo antes de servir le sienta de lujo.

    Consejos para que quede muy esponjoso

    • Huevos a temperatura ambiente: ayudan a montar mejor y dan volumen.
    • Tamiza siempre: el aire extra se nota en la miga.
    • Horno cerrado los primeros 25 minutos: evitarás que baje en el centro.
    • ¿Demasiado dorado? Cubre con un papel de aluminio al final.

    Variaciones (por si te apetece jugar)

    • Amapola: 1 cda en la masa para un crujido ligero.
    • Con los frutos secos que nos gusten.
    • Vainilla cítrica: 1 cdta de extracto junto al yogur.
    • Glaseado limón: 60 g de azúcar glas + 2–3 cdas de zumo; vierte sobre el bizcocho frío.
    • Fresas: siempre funcionan.

    Conservación

    En caja o recipiente hermético, aguanta tierno 2–3 días a temperatura ambiente. También puedes congelarlo en porciones bien envueltas (hasta 2 meses). Descongela sin prisas, sobre la encimera.

    Calorías totales aproximadas (sin glaseado)

    Cálculo con valores medios de referencia:

    3 huevos L: ~216 kcal

    Azúcar (200 g): ~800 kcal

    Harina (240 g): ~874 kcal

    Yogur natural (125 g): ~80 kcal

    Aceite (100 ml): ~819 kcal

    Limón (zumo + ralladura): ~15 kcal

    Levadura (10 g): ~5 kcal

    Total aproximado: 2.810 kcal.
    Si lo cortas en 12 porciones, cada ración aporta ~234 kcal.

    Nota: el glaseado opcional añade unas 230–250 kcal al total, según la cantidad de azúcar glas y zumo que uses.

    Sirve una rebanada con té o café y deja que el perfume a limón haga el resto. Fácil, resultón y con esa miga suave que convierte un bizcocho casero en planazo.

    • Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas