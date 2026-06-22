Hay platos que consiguen resumir perfectamente la cocina mediterránea en una sola cazuela. El arroz meloso de sepia y alcachofas es uno de ellos. No tiene la fama internacional de una paella, pero quienes lo prueban suelen repetir. Y no es difícil entender por qué.

La combinación funciona de maravilla. La sepia aporta ese sabor suave a mar que enriquece el caldo sin resultar excesivo, mientras que las alcachofas añaden un toque ligeramente vegetal y un fondo delicadamente amargo que equilibra todo el conjunto.

Lo mejor de este arroz es su textura. No debe quedar seco ni tampoco convertirse en una sopa. El punto ideal está en ese término medio tan apetecible donde el arroz conserva su estructura, pero se sirve rodeado de un caldo cremoso y lleno de sabor.

Ingredientes

320 g de arroz redondo

500 g de sepia limpia

4 alcachofas frescas

1 litro de caldo de pescado o fumet

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

2 tomates maduros rallados

1 cucharadita de pimentón dulce

Unas hebras de azafrán o una pizca de colorante alimentario

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Pimienta negra recién molida

Elaboración paso a paso

Empieza preparando las alcachofas. Retira las hojas exteriores más duras, corta las puntas y deja únicamente el corazón más tierno. Después córtalas en cuartos y resérvalas en agua con unas gotas de limón para evitar que se oxiden. A continuación limpia la sepia si no lo está ya y córtala en dados de tamaño medio. No hace falta que sean perfectos. De hecho, algunos trozos ligeramente irregulares aportan una textura más interesante al plato. Calienta el aceite de oliva en una cazuela amplia y sofríe la sepia durante unos cinco minutos. Verás que empieza a soltar parte de su agua y luego vuelve a dorarse ligeramente. Ese paso aporta mucho sabor al resultado final. Retira la sepia y reserva. En la misma cazuela añade la cebolla muy picada y cocina a fuego medio. Sin prisas. Un sofrito bien trabajado marca la diferencia en cualquier arroz. Con la cebolla ya transparente echa también los ajos bien picados y el tomate rallado. Deja cocinar. En ese momento incorpora el pimentón y remueve rápidamente para evitar que se queme. Devuelve la sepia a la cazuela junto con las alcachofas escurridas. Mezcla bien todos los ingredientes para que los sabores comiencen a integrarse. Añade el arroz y sofríelo durante uno o dos minutos. Este pequeño paso ayuda a que el grano absorba mejor todos los matices del fondo de cocción. Calienta el caldo aparte y viértelo poco a poco en la cazuela. Incorpora también el azafrán. A diferencia de un arroz seco, aquí interesa mantener cierta cantidad de líquido durante toda la cocción. Remueve ocasionalmente para favorecer la liberación del almidón y conseguir esa textura melosa tan característica. Rectifica el punto final de sal. Cocina durante unos 18 o 20 minutos, dependiendo de la variedad de arroz utilizada. Si observas que necesita algo más de caldo durante el proceso, puedes añadir una pequeña cantidad caliente.

Consejos para conseguir un arroz meloso perfecto

La elección del arroz es importante . Las variedades redondas suelen funcionar especialmente bien porque absorben mucho sabor sin perder su textura.

. Las variedades redondas suelen funcionar especialmente bien porque absorben mucho sabor sin perder su textura. También merece la pena utilizar un buen fumet casero siempre que sea posible. No es imprescindible, pero eleva notablemente el resultado.

Otro detalle que suele marcar diferencias es el reposo. Un par de minutos después de apagar el fuego permiten que todos los sabores terminen de asentarse.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocinado: 40 minutos

Tiempo total: 60 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: Aproximadamente 1.900 kcal la receta completa. Unas 475 kcal por ración, dependiendo del tipo de arroz y de la cantidad de aceite utilizada.

Tipo de cocina: Mediterránea / Española

Tipo de comida: Plato principal